Прокуратура проводить обшуки в Ірпінській міськраді Київської області

Прокуратура Київської області проводить обшуки в Ірпінській міськраді.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба відомства.

Слідчі дії проходять на даний момент.

Обшуки пов'язані з необхідністю отримати доступ до документації у справі про можливу службову недбалысть чиновників мерії.

Зокрема, мова йде про можливі махінації з землею та забудовою.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Генпрокуратура повідомила про підозру екс-меру Ірпеня Володимиру Карплюку.

Раніше голова Ірпінської міської ради Київської області Володимир Карплюк вирішив скласти повноваження з 2 серпня для підготовки до виборів у Верховну Раду восени 2019 року.