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08 серпня 2019, четвер, 15:54 14
Силові структури 2019-08-08T17:30:03+03:00
Українські Новини
Прокуратура проводить обшуки в Ірпінській міськраді Київської області

Прокуратура проводить обшуки в Ірпінській міськраді Київської області

Прокуратура. Фото: gordonua.com
Прокуратура. Фото: gordonua.com

Прокуратура Київської області проводить обшуки в Ірпінській міськраді.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба відомства.

Слідчі дії проходять на даний момент.

Обшуки пов'язані з необхідністю отримати доступ до документації у справі про можливу службову недбалысть чиновників мерії.

Зокрема, мова йде про можливі махінації з землею та забудовою.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Генпрокуратура повідомила про підозру екс-меру Ірпеня Володимиру Карплюку.

Раніше голова Ірпінської міської ради Київської області Володимир Карплюк вирішив скласти повноваження з 2 серпня для підготовки до виборів у Верховну Раду восени 2019 року.

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