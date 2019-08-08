Прокуратура проводить обшуки в Ірпінській міськраді Київської області

Прокуратура Київської області проводить обшуки в Ірпінській міськраді.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба відомства.\r\nСлідчі дії проходять на даний момент.\r\nОбшуки пов'язані з необхідністю отримати доступ до документації у справі про можливу службову недбалысть чиновників мерії.\r\nЗокрема, мова йде про можливі махінації з землею та забудовою.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Генпрокуратура повідомила про підозру екс-меру Ірпеня Володимиру Карплюку.\r\nРаніше голова Ірпінської міської ради Київської області Володимир Карплюк вирішив скласти повноваження з 2 серпня для підготовки до виборів у Верховну Раду восени 2019 року.