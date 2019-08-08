Методика "Роттердам+" экономически обоснована, она способствовала выходу Украины из энергокризиса, – Волынец

Методика определения цены угольной составляющей в тарифе тепловых электростанций (ТЭС), известная как "Роттердам+", экономически обоснована, она позволила выйти из энергетического кризиса и способствовала развитию добычи угля в Украине.

Об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В разгар агрессии России против Украины мы покупали в России электроэнергию по аварийной схеме, по цене в 2 раза дороже. И уголь из России и других стран завозился в Украину в два, три, четыре раза дороже, чем украинский. Тогда цена на украинский уголь была 830 гривен, а из Росси завозили по 100 долларов, то есть по 2 800, 3 000, 3 500 гривен, поскольку курс тогда доходил до 35 гривен за доллар. Чтобы преодолеть кризис в энергетике, платить зарплату шахтерам, сохранить собственные шахты, нужно было поднимать цену на уголь. Кроме того, на оккупированной территории остались все, без исключения, шахты, добывающие антрацитовый уголь. С 1 апреля 2016 года начали постепенно поднимать цену на украинский уголь до рыночного уровня. Ведь электроэнергия на шахты поставлялась по рыночным ценам, оборудование – по рыночным, горюче-смазочные и прочее – по рыночным. При этом деньги из госбюджета на поддержку своей угольной промышленности не выделялись. И вопрос урегулирования цены на украинский уголь был правильным, своевременным. Нам удалось преодолеть энергетический кризис и стабилизировать ситуацию в угольной отрасли. Мы смогли спокойно пережить четыре зимы, ни один город не был заморожен", - сообщил Волынец.

По его мнению, методика "Роттердам+" обеспечила прозрачное и объективное ценообразование. Принцип импортного паритета был единственной рациональной моделью для формирования внутренних цен на уголь. Также по мнению лидера профсоюзов горняков, методика "Роттердам+" способствовала развитию внутренней добычи угля.

"Государственные шахты получили дополнительно более 10 млрд гривен. Если бы не была стабилизирована цена на уголь, не была приведена к рыночному уровню, государственных шахт уже бы не было. Мы бы оказались перед катастрофой в энергетическом рынке", - уверен Михаил Волынец.

Напомним, 3 марта 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). В августе 2018 года НКРЭКУ приняла решение о том, что формула "Роттердам+" прекратит свое действие с момента запуска нового рынка электроэнергии. Действие формулы "Роттердам+" прекратилось с 1 июля 2019 в связи с введением в Украине конкурентного рынка электроэнергии.

Экономическую обоснованность и законность формулы "Роттердам+" подтвердили Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.