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08 августа 2019, четверг, 14:52 31
Европа 2019-08-08T14:52:02+03:00
Українські Новини
В Европейской стране впервые узаконят марихуану

В Европейской стране впервые узаконят марихуану

В Люксембурге легализируют марихуану. Фото: pixabay
В Люксембурге легализируют марихуану. Фото: pixabay

Министр здравоохранения подтверждает планы и призывает соседние страны ослабить свои законы по поводу запрета на наркотики. Об этом сообщает The Guardian.

"Политика запрета, которая была у нас в течение последних 50 лет, не сработала. Запреты наоборот побуждают еще больший интерес. Я надеюсь, что у всех нас будет более непредвзятое отношение к наркотикам ", - сказал в интервью Этьен Шнайдер.

Ожидается, что приобрести каннабис смогут жители старше 18 лет. Происходить это будет на законных основаниях. Государство будет регулировать производство и распределение через агентство по каннабису.

Законопроект хотят представить к концу этого года, в нем будет дополнительная информация о видах каннабиса, которые будут продаваться, и об уровне налога, который будет налагаться.

Отмечается, что туристам продавать коноплю не будут. Домашнее выращивание также, вероятно, будет запрещено.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Канада официально легализовала марихуану "для развлечения". Марихуана закончилась всего через пару дней после принятия закона.

Ранее эксперт рассказал об отличиях конопли от марихуаны.

Тем временем ученые доказали эффективность каннабиса в медицине.

Больше новостей о: Марихуана Люксембург Каннабис Легализация марихуаны

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