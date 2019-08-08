12.08.19 11:00 Пресс-конференция: #Марш_ Защитников_Украины

12 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция организаторов #Марша Защитников Украины.

Организатор: Оргкомитет из представителей различных общественных ветеранских, волонтерских и военных организаций и союза семей погибших Героев.

24 августа, в День Независимости Украины, по инициативе ветеранов и волонтеров состоится Марш защитников Украины. В Марше примут участие члены семей погибших защитников страны, военные, добровольцы, ветераны и волонтеры АТО и ООС, бывшие политические заключенные - участники национально-освободительного движения и все неравнодушные граждане.

Движение Марша начнется от парка имени Т. Г. Шевченко в 9:00. Колонна пройдет до Бессарабской площади, откуда будет следовать по Крещатику. В 9:30 колонна выровняет строй у ЦУМа и продолжит движение, чтобы в 10:20 прибыть на Майдан и начать построение для заключительной части. В 10:50 построение будет закончено. Состоятся коллективное исполнение гимна Украины и фотосессия.

После окончания официальной части Марша все желающие поднимутся до Михайловской площади, где пройдет чествование памяти погибших воинов минутой молчания, возложение цветов, торжественный молебен по погибшим в бою. По завершению молебна там же состоится концерт, организованный "Музыкальным батальоном".

Целью Марша является почтение памяти всех, кто отдал жизнь за независимость Украины, дань уважения тем, кто продолжает ее защищать, и напоминание обществу, что война за независимость и территориальную целостность нашей страны продолжается.

По состоянию на 7.08.2019 свое участие в Марше Защитников подтвердило более 7000 ветеранов со всей Украины и неустановленное количество гражданских. Также Оргкомитет получил заявки на отдельные колонны почти всех добровольческих формирований, волонтерских инициатив и отдельных ветеранских объединений списочного численностью от 50 человек каждая.

Участие в Марше подтвердило Синодальное управления Военного Духовенства ПЦУ и капелланы Протестантской Церкви. Оргкомитет прорабатывает вопрос межконфессиональной молитвы с привлечением всех конфессий Украины.

Ветеранская общественность со всей Украины не только планирует прибыть в Киев, а и выразила желание провести параллельные Марши защитников Украины в своих городах. По состоянию на 7.08.2019 проведения марша подтверждено во Львове, Николаеве, Сумах, Запорожье и Одессе. Оргкомитет приветствует эту инициативу и призывает сообщество в других городах делать аналогично. Мы наблюдаем неожиданно сверхмощную консолидации патриотической сообщества, поддерживает четкую военную составляющую современной Украины и готова это демонстрировать.

Участники:

Дмитрий Шатровский - координация всех подразделений, выполнение технических задач, коммуникация с региональными координаторами; Антон Колумбет, Игорь Мари - коммуникация с КГГА и представителями силовых структур, координация стюардов; Роман Федчук, Богдана Левицкая - организация концертной программы; Александр Войтко - администрация заявок; Ирина Михнюк - координация членов семей погибших; Евгений Дикий - юридическая поддержка; Андрей Медведько - пресс-служба, медийная поддержка, изготовление брендированной продукции; Дария Цепкова - секретарь, пресс-служба; Александр Мисюра, Павел Белоус, Владимир Зинченко, Селлеи-Довженко Аттила, Дмитрий Линько, Иван Кошка, Вячеслав Марченко - медийная поддержка, администрирование страниц ФБ, выполнения технических задач.

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