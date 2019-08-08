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08 августа 2019, четверг, 12:45 960
Политика 2019-08-08T12:45:01+03:00
Українські Новини
Соратника беглого олигарха хотят назначить главой отдела "К" СБУ Киева, - журналист Бойко

Соратника беглого олигарха хотят назначить главой отдела "К" СБУ Киева, - журналист Бойко

Президента Владимира Зеленского пытаются убедить в том, чтобы назначить руководителем отдела "К" СБУ Киева и Киевской области одиозного Александра Белоуса. Также на эту должность глава СБУ Иван Баканов видит свою креатуру - не менее скандального Владимира Горбенко.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщил журналист-расследователь Владимир Бойко.

По его словам, глава Офиса президента Андрей Богдан вместе со столичным застройщиком Андреем Ваврышем, а также гендиректором телеканала "1+1" Александр Ткаченко пытаются протолкнуть своего человека на должность главы СБУ Киева и Киевской области.

"6 августа 2019 привели к президенту Зеленского некоего Александра Петровича Белоуса, заместитель начальника отдела "К" в киевском Главке, и стали уговаривать назначить его начальником Главного управления СБУ по Киеву и Киевской области - мол, он обещает "порвать" Виталия Кличко", - пишет журналист.

Как отмечает Владимир Бойко, Белоус имеет крайне неоднозначную репутацию.

"Надо отметить, что Александр Петрович широко известен в узких кругах как соратник беглого олигарха Курченко, для которого Белоус занимался конвертационными центрами. Сейчас Александр Петрович сотрудничает с бывшим руководителем "Брокбизнесбанка" Александром Динником - одним словом, достойная кандидатура", - сказал он.

А после Революции Достоинства Александр Билоус перебежал под крыло небезызвестного Сергея Семочко, который как известно связан родственными узами с партнером Коломойского - Геннадием Боголюбовым. Последний и лоббирует его через Богдана.

При этом, по словам Бойко, глава СБУ Иван Баканов не в курсе данных встреч и "на эту же должность хочет назначить своего доверенного человека - Владимира Терентьевича Горбенко, который при Януковиче трудился в Главке "К" и также занимался конвертационными центрами, но под руководством бывшего заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Кравченко Павла Сергеевича (оперативный псевдоним "КПСС")".

При этом Бойко предложил, что для того, чтобы избежать дальнейшей борьбы между Богданом и Бакановым за должность начальника киевского СБУ, "нужно разделить киевский Главк на два управления - отдельно по Киеву (для Богдана и Вавриша) и отдельно по Киевской области (для Баканова). И тогда в команде Новоизбранного наступят мир и покой".

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