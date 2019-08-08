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08 серпня 2019, четвер, 11:15 13
Силові структури 2019-08-08T12:00:02+03:00
Українські Новини
Перната контрабанда: Ліванець вивіз з України майже 200 тис. диких птахів на 1 млн доларів

Перната контрабанда: Ліванець вивіз з України майже 200 тис. диких птахів на 1 млн доларів

Предметом контрабанди була птиця
Предметом контрабанди була птиця "Вівсянка". Фото: o-prirode.ru

Державне бюро розслідувань підозрює громадянина Лівану в організації незаконного переміщення з України в арабські країни 180 тис. диких птахів на 1 млн доларів.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за сприяння військовослужбовців Державної прикордонної служби, працівників Державної фіскальної служби і територіальних органів Державної екологічної інспекції отримують хабарі за допомогу в налагодженні протиправного механізму вивезення з України диких тварин, а саме - птахів видів "вівсянки, в'юрки, кропив'яники".

Овсянка. Фото: o-prirode.ruвівсянка. Фото: o-prirode.ru

Вьюрок. Фото: o-prirode.ruВ"юрок. Фото: o-prirode.ru

Крапивник. Фото: o-prirode.ruКропивянка. Фото: o-prirode.ru

Дикі птахи під час митного контролю оформлялися як декоративні, за рахунок чого злочинці уникали сплати податку за спеціальне використання диких тварин.

Вказані обставини підтверджуються даними СБУ, інформацією Інституту зоології ім. І.Шмальгаузена, відповіддю з Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, відомостями отриманими від Міністерства екологіі.

Зокрема, згідно з відповіддю з Інституту зоології ім. І.Шмальгаузена отримано відомості про те, що налагодити масове розмноження птахів зазначених видів в штучних умовах не є можливим.

Згідно з відомостями, наданими Державною службою з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів в період з 2014 по 2018 роки здійснено оформлення щонайменше 197 партій дрібних декоративних птахів (щиглик, снігур, чиж, синиця, чечітка, вівчарик) в кількості 179 974 штук, які експортувалися до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Лівії, Лівану, Кувейту, Катару і Йорданії.

Згідно з відомостями, отриманими від Мінекології, протягом зазначеного періоду заявки для отримання дозволу на спеціальне використання тварин зазначених видів не надходили, тобто всі птахи декларувалися як штучно виведені (що неможливо), для вивезення яких не потрібно платити податки за спеціальне використання диких тварин.

Тобто за 2014-2018 роки з території України були незаконно вивезені мінімум 179 974 голів диких птахів, які на підставі підроблених (таких, що містять недостовірні відомості) товаросупроводжуючих документів декларувалися як декоративні штучно виведені птиці, за рахунок чого декларанти уникли сплати до Державного бюджету України податку на спеціальне використання диких тварин на суму близько 1 079 844 доларів.

Встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності причетний громадянин Лівану, який є організатором зазначеної протиправної діяльності і надає неправомірну вигоду причетним посадовим особам.

13 червня в ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлені і вилучені грошові кошти в сумі 1 200 долларов.

Як повідомляли Українськi Новини, в Чорнобильській зоні відчуження фотографи зафіксували рідкісних для території України диких коней Пржевальського, які мешкають в основному на території Азії, а також інших тварин і птахів.

В травні Україна узгодила з Ліваном ветсертіфікати на експорт великої рогатої худоби.

 

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