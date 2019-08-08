подписаться на рассылку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
08 августа 2019, четверг, 09:07 352
Политика 2019-08-08T10:45:02+03:00
Українські Новини
Дело Корвалола - тест для новой судебной власти, - Карасев

Дело Корвалола - тест для новой судебной власти, - Карасев

Судебный спор между двумя фармкомпаниями – "Дарница" и "Фармак" - тянется годами, и ни один суд пока не решился поставить точку в довольно очевидном с юридической точки зрения вопросе. Об этом на своей странице в сети Facebook пишет политолог Вадим Карасев.

"В любой европейской стране, где действительно верховенство права, такой спор уже давно был бы завершен. Потому что, если смотреть на законодательство, то там четко обозначено, что владелец торговой марки имеет первоочередные права на ее использование. Владелец, а не все, кому такая марка понравится и они вдруг захотят ее использовать. Всем известно, что было бы, если бы какая-то китайская или камбоджийская компания выпустила телефон под ТМ "IPhone", естественно, правообладатель Apple в момент перекрыл бы такой компании возможность выпускать продукцию под его торговой маркой. Международная юридическая практика наполнена тысячами подобных дел. И все они завершались в пользу единственного и законного правообладателя", - отмечает Вадим Карасев.

По его словам, в Украине теоретически по аналогии с международным правом также компании должны согласовывать использование ТМ с законным правообладателем.

"И мы увидели на примере спора компании "Здоровье" и "Фармак", что это реально – суд встал на сторону законного обладателя прав на "Корвалол" - компании "Фармак". Идентичным по своей сути является спор между "Фармак" и "Дарница". Так что, конечно, есть надежда, что с оглядкой на уже готовый прецедент с решением по спору "Здоровье"-"Фармак" суд примет аналогичное решение в споре за "Корвалол", - отметил Вадим Карасев.

Политолог надеется, что суд поставит точку в многолетних судебных перипетиях, ведь "Фармак" является единственным обладателем прав на ТМ "Корвалол Corvalolum".

"Хотелось бы верить в законное и непредвзятое судебное решение по этому спору (и по многим другим), иначе вся эта смена власти окажется симпатичной картинкой, а не дорогой к реальным изменениям в стране", - считает Вадим Карасев.

Как ранее сообщалось, юрист, директор по правовому обеспечению "Фармак" Дмитрий Таранчук в интервью изданию "Голос України" сообщил, что  "Фармак" не прекращает защиту прав на обозначение "Корвалол Corvalolum" и продолжает применять меры судебной защиты в порядке, установленном действующим законодательством Украины. "Использование этого наименования в любой комбинации с другими словами, в частности, с латинским написанием, будет считаться нарушением исключительных неимущественных прав ПАО "Фармак", - отметил Дмитрий Таранчук.
Архив
Новости
Руководитель Госуправления делами при Президенте зарабатывает больше Зеленского 10:52 Документ
Атошнику, прострелившему ногу журналисту Рунцу, грозит семь лет тюрьмы 10:40
Милиционер Руслан Андрияш в суде. Фото: podrobnosti.ua
Дела Майдана: Верховный Суд освободил от отвественности черкасского милиционера 10:26
Курица дорожает, а сало дешевеет: индекс мясной корзины 10:20
В Великобритании представили чернобыльскую водку 10:20
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
Циклон Xaver и антициклон Zella столкнутся в Украине: синоптик предупредила о борьбе холода и жары 06:00 Карта
В "Слуге народа" рассказали, когда планируют провести первое заседание новой Рады 12:00
"Голос України" опубликовал фамилии всех депутатов Рады девятого созыва: список 12:26 Документ
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Богдан и Ваврыш решили "рейдернуть" Киев у киевлян, - Макаровский 14:08
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
Кандидат на пост главы Одесской ОГА Максим Болдин заявляет, что в кампании по его очернению принимает участие глава ГБР Роман Труба 12:53
Минюст проведет верификацию всех нотариусов осенью 12:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok