Дело Корвалола - тест для новой судебной власти, - Карасев

Судебный спор между двумя фармкомпаниями – "Дарница" и "Фармак" - тянется годами, и ни один суд пока не решился поставить точку в довольно очевидном с юридической точки зрения вопросе. Об этом на своей странице в сети Facebook пишет политолог Вадим Карасев.

"В любой европейской стране, где действительно верховенство права, такой спор уже давно был бы завершен. Потому что, если смотреть на законодательство, то там четко обозначено, что владелец торговой марки имеет первоочередные права на ее использование. Владелец, а не все, кому такая марка понравится и они вдруг захотят ее использовать. Всем известно, что было бы, если бы какая-то китайская или камбоджийская компания выпустила телефон под ТМ "IPhone", естественно, правообладатель Apple в момент перекрыл бы такой компании возможность выпускать продукцию под его торговой маркой. Международная юридическая практика наполнена тысячами подобных дел. И все они завершались в пользу единственного и законного правообладателя", - отмечает Вадим Карасев.

По его словам, в Украине теоретически по аналогии с международным правом также компании должны согласовывать использование ТМ с законным правообладателем.

"И мы увидели на примере спора компании "Здоровье" и "Фармак", что это реально – суд встал на сторону законного обладателя прав на "Корвалол" - компании "Фармак". Идентичным по своей сути является спор между "Фармак" и "Дарница". Так что, конечно, есть надежда, что с оглядкой на уже готовый прецедент с решением по спору "Здоровье"-"Фармак" суд примет аналогичное решение в споре за "Корвалол", - отметил Вадим Карасев.

Политолог надеется, что суд поставит точку в многолетних судебных перипетиях, ведь "Фармак" является единственным обладателем прав на ТМ "Корвалол Corvalolum".

"Хотелось бы верить в законное и непредвзятое судебное решение по этому спору (и по многим другим), иначе вся эта смена власти окажется симпатичной картинкой, а не дорогой к реальным изменениям в стране", - считает Вадим Карасев.

Как ранее сообщалось, юрист, директор по правовому обеспечению "Фармак" Дмитрий Таранчук в интервью изданию "Голос України" сообщил, что "Фармак" не прекращает защиту прав на обозначение "Корвалол Corvalolum" и продолжает применять меры судебной защиты в порядке, установленном действующим законодательством Украины. "Использование этого наименования в любой комбинации с другими словами, в частности, с латинским написанием, будет считаться нарушением исключительных неимущественных прав ПАО "Фармак", - отметил Дмитрий Таранчук.