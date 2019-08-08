Таксист вылетел на аллею и снес дерево в Печерском районе Киева из-за пешехода

В четверг, 8 августа, в Киеве на бульваре Леси Украинки произошла авария с участием автомобиля Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet, из-за выбежавшего на дорогу пешехода, не справился с управлением. Машину занесло, она врезалась в дерево и вылетела на аллею, сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 4:00.

По словам водителя Chevrolet Aveo, он подрабатывает в такси и ехал к клиенту, чтобы совершить заказ. Выезжая с улицы Бассейной на бульвар Дружбы народов, он начал набирать скорость. В этот момент перед его автомобилем на дорогу выбежал пешеход. Мужчина за рулем Aveo резко повернул руль вправо, машина попала на кочку и потеряла управление.

Автомобиль несколько раз развернуло на дороге, после чего он вылетел на аллею, где сбил дерево и так и остался стоять в зеленой зоне.

В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль получил серьезные повреждения всего кузова. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, спасатели ГосЧС и "скорая". Детали аварии установит следствие.