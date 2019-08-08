подписаться на рассылку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
08 августа 2019, четверг, 08:35 95
Происшествия 2019-08-08T09:34:27+03:00
Українські Новини
Таксист вылетел на аллею и снес дерево в Печерском районе Киева из-за пешехода

Таксист вылетел на аллею и снес дерево в Печерском районе Киева из-за пешехода

В четверг, 8 августа, в Киеве на бульваре Леси Украинки произошла авария с участием автомобиля Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet, из-за выбежавшего на дорогу пешехода, не справился с управлением. Машину занесло, она врезалась в дерево и вылетела на аллею, сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 4:00.

По словам водителя Chevrolet Aveo, он подрабатывает в такси и ехал к клиенту, чтобы совершить заказ. Выезжая с улицы Бассейной на бульвар Дружбы народов, он начал набирать скорость. В этот момент перед его автомобилем на дорогу выбежал пешеход. Мужчина за рулем Aveo резко повернул руль вправо, машина попала на кочку и потеряла управление.

Автомобиль несколько раз развернуло на дороге, после чего он вылетел на аллею, где сбил дерево и так и остался стоять в зеленой зоне.

В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль получил серьезные повреждения всего кузова. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, спасатели ГосЧС и "скорая". Детали аварии установит следствие.

Больше новостей о: Пешеход ДТП в Киеве ДТП с такси

Архив
Новости
Госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов" для ОСМД 09:38
Кот. Фото: pixabay
Сегодня отмечают День котов: лучшие видео с питомцами, которые поднимут настроение на весь день 09:26
Руслан Ткаченко. Скриншот: Руслан Ткаченко/Facebook
Восстановленного судом продюсера Общественного ТВ "сослали" работать в пустой кабинет без компьютера 09:17
Претендент на должность в АРМА угрожает блогеру судом за критический пост 09:13
Дело Корвалола - тест для новой судебной власти, - Карасев 09:07
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
Циклон Xaver и антициклон Zella столкнутся в Украине: синоптик предупредила о борьбе холода и жары 06:00 Карта
В "Слуге народа" рассказали, когда планируют провести первое заседание новой Рады 12:00
"Голос України" опубликовал фамилии всех депутатов Рады девятого созыва: список 12:26 Документ
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Богдан и Ваврыш решили "рейдернуть" Киев у киевлян, - Макаровский 14:08
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
Кандидат на пост главы Одесской ОГА Максим Болдин заявляет, что в кампании по его очернению принимает участие глава ГБР Роман Труба 12:53
Минюст проведет верификацию всех нотариусов осенью 12:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok