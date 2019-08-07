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07 августа 2019, среда, 20:33 375
Судебная власть 2019-08-07T21:15:02+03:00
Українські Новини
Подан иск к экс-нардепу от БПП Руслану Демчаку о незаконности приобретения РВС Банка

Подан иск к экс-нардепу от БПП Руслану Демчаку о незаконности приобретения РВС Банка

Установлена схема незаконной продажи РВС Банка экс-нардепу от БПП Руслану Демчаку, в которой также принимали участие Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов, об этом на сегодняшней пресс конференции в "Интерфакс" заявил глава Общественной организация "Всеукраинская ассоциация вкладчиков банков Украины" Олег Дорошенко.

По данным фактам общественной организацией был подготовлен и подан соответствующий иск в Окружной административный суд Киева в котором изложены требования, в том числе признать недействительным договор купли-продажи акций ПАО “Переходящий банк “РВС Банк”, заключенный в 2015 году между Фондом гарантирования вклада и ООО “Украинская Бизнес Група”, контролёром которой является Руслан Демчак.

Пресс- конференция была прервана группой лиц спортивной наружности, которые с криками “Прихвостни Портнова” ворвались в зал Интерфакса и забросали вареными макаронами участников. Свое возмущение активисты, одетые в футболки “За Европейскую Украину” объяснили тем, что пресс-конференция является “заказной”, а ее участники “специально вешают лапшу на уши, с целью очернения предыдущей власти”.

Напомним, многочисленные СМИ и эксперты ранее неоднократно заявляли, что 25.06.2019  НАБУ было внесено в ЕРДР уголовное производство № 52019000000000525 по части 3 ст. 206-2 УК Украины в отношении сотрудников РВС Банка, которые могут иметь причастность к рейдерскому захвату БЦ “София“, который находится в самом центре Киева.

А недавно стало известно о расследовании ГБР схемы отмывания свыше 264 млн грн с использованием облигаций внутреннего государственного займа. Согласно определения суда, данная схема реализовывалась государственными чиновниками через АО “РВС Банк”.

 

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