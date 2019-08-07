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07 серпня 2019, середа, 20:33 273
Судова влада 2019-08-07T21:00:02+03:00
Українські Новини
Подано позов до екс-нардепа від БПП Руслана Демчака про незаконність придбання РВС Банку

Подано позов до екс-нардепа від БПП Руслана Демчака про незаконність придбання РВС Банку

Встановлена схема незаконного продажу РВС Банку екс-нардепу від БПП Руслану Демчаку, в якій також брали участь Національний банк України та Фонд гарантування вкладів, про це на сьогоднішній прес-конференції в "Інтерфакс" заявив голова Громадської організація "Всеукраїнська асоціація вкладників банків України" Олег Дорошенко.

За цими фактами громадською організацією був підготовлений і поданий відповідний позов в Окружний адміністративний суд Києва в якому викладені вимоги, у тому числі визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій ПАТ "Перехідний банк "РВР Банк", укладений у 2015 році між Фондом гарантування вкладу та ТОВ "Українська Бізнес Група", контролером якої є Руслан Демчак.

Прес-конференція була перервана групою осіб спортивної зовнішності, які з криками "Посіпаки Портнова" увірвалися в зал Інтерфаксу й закидали вареними макаронами учасників. Своє обурення активісти, одягнені у футболки "За Європейську Україну" пояснили тим, що прес-конференція є "замовний", а її учасники "спеціально вішають лапшу на вуха, з метою очорнення попередньої влади".

Нагадаємо, численні ЗМІ та експерти раніше неодноразово заявляли, що 25.06.2019 НАБУ було внесено до ЄРДР кримінальне провадження № 52019000000000525 за частиною 3 ст. 206-2 КК України щодо працівників РВС Банку, які можуть мати причетність до рейдерського захоплення БЦ “Софія“, який розташований в самому центрі Києва.

А нещодавно стало відомо про розслідування ДБР схеми відмивання понад 264 млн грн з використанням облігацій внутрішньої державної позики. Згідно з ухвалою суду, ця схема реалізовувалася державними чиновниками через АТ "РВР Банк".

 
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Подано позов до екс-нардепа від БПП Руслана Демчака про незаконність придбання РВС Банку 20:33
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