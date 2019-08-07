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07 августа 2019, среда, 18:16 99 Карта
Происшествия 2019-08-07T18:27:44+03:00
Українські Новини
Самолет рейса Львов-Анталья совершил экстренную посадку в Одессе

Самолет рейса Львов-Анталья совершил экстренную посадку в Одессе

Bravo Airways Фото: facebook./pg/bravoairways
Bravo Airways Фото: facebook./pg/bravoairways

Сегодня, 7 августа рейс Львов-Анталья компании Bravo Airways развернулся в воздухе и совершил экстренную посадку в Одессе.

Об этом говорится в сообщении на странице Aviastop в социальной сети Facebook.

"Детали инцидента пока не известны, но 20-25-летние корыта, на которых возят наших туристов, обладают способностью ломаться, это не удивительно. Дай Бог чтобы все были живы!" - говорится в заметке.

Как видно на картах flightradar24, самолет изменил направление движения и зашел на экстренную посадку в Одессе.

Карты: facebook/AviaStopPageКарты: facebook/AviaStopPage

Согласно источникам "Львовского портала", самолет рейса BQ 216 Львов-Анталья совершил вынужденную посадку в Одессе по техническим причинам.

Самолеты, которые принадлежат компании Bravo Airways, неоднократно попадали в аварийные ситуации.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2018 года украинские туристы застряли в итальянском Римини.

Кроме того, туристы "застряли" в столичном аэропорту. Тогда рейс на Хургаду переносили 4 раза.

Очередной коллапс с рейсом произошел в аэропорту "Борисполь". Самолет компании Bravo Airways также не смог вовремя взлететь. 

 

 

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