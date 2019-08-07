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07 августа 2019, среда, 16:47 208
Выборы 2019-08-07T17:31:51+03:00
Українські Новини
Кандидат Коровченко призывает ЦИК признать результаты на №210 округе и не срывать выборы Рады

Кандидат Коровченко призывает ЦИК признать результаты на №210 округе и не срывать выборы Рады

Кандидат в депутаты Верховной Рады по №210 округу Сергей Коровченко на пресс-конференции в пресс-центре "Українських Новин" просит Центральную избирательную комиссию определить победителя на №210 округе в Черниговской области и не срывать внеочереденые выборы Верховной Рады.

"Я считаю, не нужно нарушать Конституцию Украины и закон Украины о выборах народных депутатов. У Центральной избирательной комиссии есть все основания для установления результатов голосования и определения победителя по 210-му округу", - заявил Коровченко.

В частности, 6 июля окружком №210 округа закончил подсчет голосов и подал оригиналы протоколов в ЦИК, однако Центральная комиссии не до сих пор не признала победившего кандидата.

Сергей Приходько в качестве самовыдвиженца получил 21,24% (16 541 голосов).

Политик обвиняет в затягивании избирательного процесса своего оппонента, самовыдвиженца Бориса Приходько - 21,11% (16 440 голосов).

"Господин Борис Приходько, тот человек, который занял 2-е место, занимается поиском людей, которые согласятся подписать заявления о том, что они не принимали участия в голосовании. Он с помощью давления, шантажа и угроз сейчас ездит по Козелецкому и Прилуцкому районах и пытается взять заявления от людей. Потом он на основе этих заявлений обращается (как это было сделано вчера) в Черниговский окружной административный суд и просит  не признать голосования на некоторый избиркомах", - сказал Коровченко.

Приходько обвиняется и в подкупе и в заполнении обращений суд с одинаковым почерком.

Адвокат кандидата Виктор Сурник подчеркнул, что ЦИК нарушил законный 10-дневный срок с дня голосования для определения победителя на округе.

Сурник отмечает, что именно Борис Приходтько безосновательно просил пересчитать голоса, так как на названных им участках нарушений не выявляли, и пытался сорвать итоговое заседания окружкома при помощи титушек.

"Хотелось бы сообщить, что все это незаконно. По всем этим фактам откроют уголовные производства. Будут судебные иски и просто так это оставлено не будет", - подчеркнул адвокат

Оппонент на выборах обратился в суд для обжалования пересмотрения результатов.

Коровченко также просит Президента Владимира Зеленского повлиять на ситуацию для соблюдения закона и волеизъявления людей.

"Для того, чтобы не было нарушено норм Конституции, норм закона Украины о выборах народных депутатов, я безусловно хотел бы обратиться к Президенту Владимиру Александровичу Зеленскому, чтобы он вмешался в ситуацию о контроле и ненарушении Конституции и закона. Мы письменно подготовили обращение по ситуации на №210 округе", - обратился кандидат.

Источник : Українські новини

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