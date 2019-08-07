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07 августа 2019, среда, 15:23 22
Шоу-бизнес 2019-08-07T16:00:01+03:00
Українські Новини
Disney намерена снять римейк культового фильма "Один дома"

Disney намерена снять римейк культового фильма "Один дома"

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Один дома". Скриншот: Толик Дризнер/YouTube

Спустя почти 30 лет после премьеры рождественской комедии "Один дома" в крупнейшей голливудской компании The Walt Disney Company заявили о намерении сделать римейк фильма, сообщает "Русская служба BBC".

Также в планах Disney перезапуск трилогии "Ночь в музее", фильмов "Дневник слабака" и "Оптом дешевле".

Ранее права на них принадлежали компании Fox, которая стала частью Disney.

О намерении выпустить римейки заявил исполнительный директор компании Боб Айгер.

Первый фильм серии "Один дома" с Маколеем Калкиным в роли 8-летнего Кевина Макалистера вышел в 1990 году. Рождественская комедия о борьбе маленького мальчика, случайно оставленного дома в одиночестве под Рождество, с незадачливыми грабителями, стала очень популярной.

По словам Айгера, фильмы будут "переосмыслены" для нового поколения, но не уточнил, когда будет начато производство.

Все премьеры будут выходить на новом стриминговом сервисе корпорации Disney+, запуск которого намечен на ноябрь этого года.

Ранее в компании Disney объявили о том, что в течение первого года работы стриминга Disney+ планируется запустить для его подписчиков более 7500 эпизодов телесериалов и 400 фильмов.

Как сообщали Українські Новини, во взрослой версии "Один дома" снимется Райан Рейнольдс. Также скончался актер Джон Херд, сыгравший отца Кэвина в "Один дома".

Тем временем главный актер фильма "Один дома" Калкин изменился до неузнаваемости.

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