Disney намерена снять римейк культового фильма "Один дома"

Спустя почти 30 лет после премьеры рождественской комедии "Один дома" в крупнейшей голливудской компании The Walt Disney Company заявили о намерении сделать римейк фильма, сообщает "Русская служба BBC".\r\nТакже в планах Disney перезапуск трилогии "Ночь в музее", фильмов "Дневник слабака" и "Оптом дешевле".\r\nРанее права на них принадлежали компании Fox, которая стала частью Disney.\r\nО намерении выпустить римейки заявил исполнительный директор компании Боб Айгер.\r\nПервый фильм серии "Один дома" с Маколеем Калкиным в роли 8-летнего Кевина Макалистера вышел в 1990 году. Рождественская комедия о борьбе маленького мальчика, случайно оставленного дома в одиночестве под Рождество, с незадачливыми грабителями, стала очень популярной.\r\nПо словам Айгера, фильмы будут "переосмыслены" для нового поколения, но не уточнил, когда будет начато производство.\r\nВсе премьеры будут выходить на новом стриминговом сервисе корпорации Disney+, запуск которого намечен на ноябрь этого года.\r\nРанее в компании Disney объявили о том, что в течение первого года работы стриминга Disney+ планируется запустить для его подписчиков более 7500 эпизодов телесериалов и 400 фильмов.\r\nКак сообщали Українські Новини, во взрослой версии "Один дома" снимется Райан Рейнольдс. Также скончался актер Джон Херд, сыгравший отца Кэвина в "Один дома".\r\nТем временем главный актер фильма "Один дома" Калкин изменился до неузнаваемости.