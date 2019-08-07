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07 августа 2019, среда, 14:09 487
Судебная власть 2019-08-07T14:23:03+03:00
Українські Новини
НАБУ устанавливало "прослушку" в Окружном админсуде Киева для шантажа судей, – юрист

НАБУ устанавливало "прослушку" в Окружном админсуде Киева для шантажа судей, – юрист

Ростислав Кравец. Фото: facebook.com/rkravets
Ростислав Кравец. Фото: facebook.com/rkravets

Юрист Ростислав Кравец считает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) устанавливало специальную аппаратуру для прослушивания в помещениях Окружного административного суда г. Киева для шантажа судей, которые рассматривают дела, связанные с НАБУ. Так он отреагировал на слова генерального прокурора Юрия Луценко о том, что за судьями в течение 7 месяцев велось негласное наблюдение по "делу Евромайдана".

Об этом Кравец заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Не раскрыт вопрос, а при чем тут дело Майдана и НАБУ? Даже из этого видео (комментарий генпрокурора) можно предположить, что дело фабриковали не один месяц. Похоже, что НАБУ установило прослушку в суде, рассматривающем дела связанные с НАБУ, для давления на суд, а после того как не получилось шантажировать судей, взяли Горбатюка и общественных активистов, и пошли ва-банк", - написал юрист.

"Ну а заодно и ВККСУ (Высшей квалификационной комиссии судей Украины) помочь спрятать свои нарушения и создать видимость легитимности Высшего антикоррупционного суда отобранного с грубейшими нарушениями", - уточнил он.

Напомним, что 2 августа следователи Генпрокуратуры вручили 3 судьям Окружного административного суда г. Киева подозрения по поводу вмешательства в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях. Причиной стали именно записи, сделанные НАБУ.

В суде неоднократно заявляли, что считают записи смонтированными, а обвинения необоснованными. Также председатель суда Павел Вовк заявлял о давлении на суд со стороны руководителей антикорупционных органов и представителей прошлой власти.

Больше новостей о: НАБУ Генеральная прокуратура Украины Окружной админсуд Киева Юрий Луценко Ростислав Кравец

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