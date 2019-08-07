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7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210

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  • 7.08.19 15:00 Пресс-конференеция кандидата в народные депутаты Украины Сергея Коровченко о результатах выборов по округу 210
07 августа 2019, среда, 14:01 17
Пресс-центр 2019-08-07T14:06:28+03:00
Українські Новини
7.08.19 15:00 Пресс-конференеция кандидата в народные депутаты Украины Сергея Коровченко о результатах выборов

7.08.19 15:00 Пресс-конференеция кандидата в народные депутаты Украины Сергея Коровченко о результатах выборов по округу 210

7 августа 2019 года, в 15:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция Сергея Коровченко, кандидата в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу 210.

Округ 210 является единственным округом, где ЦИК не объявила официальных результатов выборов. Хотя протокол с уточненными после пересчета голосов данными было принято ЦИК еще 6 августа.

Сергей Коровченко обращается к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой осуществить контроль над тем, чтобы ЦИК объявила результаты выборов по округу 210 для того, чтобы Верховная Рада ИХ созыва смогла начать свою работу и гарантировать избирателям округа 210 защита их волеизъявления.

Напомним, 21 июля 2019 в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Кандидат Сергей Коровченко получил лидерство на округа 210, набрав более 21,2% голосов. Его оппонент, Борис Приходько (заместитель председателя НБУ, 2012-2014 гг.) через суд добился пересчета голосов по 33 участкам. 6 августа тщательный пересчет закончился, повторно подтвердив победу Сергея Коровченко. Протокол с пометкой "уточненный" было принято ЦИК в тот же день, после чего ЦИК объявила перерыв. Отсутствие официального результата выборов по округу 210 фактически блокирует созыва Верховной Рады ИХ созыва.

Cпикеры:

  • Сергей Коровченко, кандидат по округу 210;
    Виктор Сурник, адвокат Сергея Коровченко.


Аккредитация по телефону: +38 096 103 95 97, Иван Саюк (пресс-секретарь Сергея Коровченко).

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.
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