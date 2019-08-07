За 5 месяцев Украина увеличила экспорт улиток в 4,6 раза

В январе-мае 2019 года Украина увеличила экспорт улиток в 4,6 раза до 166,5 тонн на сумму 252,8 тыс. долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", передают Українськi Новини.

"По результатам января-мая 2019 из Украины было реализовано 166,5 тонн улиток, что в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года... В стоимостном измерении за первые 5 месяцев текущего года Украиной было продано улиток за границу на 252,8 тыс. долларов. Больше упомянутой продукции было реализовано в 2016 году, а именно - 347,2 тонны", - сказано в нем.

Аграрии больше всего продавали улиток в Польшу - 44% всех поставок за январь-май 2019 года (на сумму 133 тыс. долларов), в Чехию - 32% (78 тыс. долларов) и в Литву - 23% (42 тыс. долларов).

В свою очередь импорт улиток за указанный период составил 35,4 тонн, что является рекордом за последние 13 лет.

Основными странами-поставщиками улиток были Польша - 55% всех поставок в Украину (19 тонн на 34 тыс. долларов) и Литва - 45% (16 тонн на 55 тыс. долларов).

Всего за весь 2018 год было экспортировано 90 тонн улиток, что является самым низким показателем за последние 4 года.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине выращивают два вида съедобных улиток.

Те, что побольше, – "Максима", их любят, в частности, французы и португальцы. Меньше – "Мюллер".

Тем временем "Дунайский аграрий" намерен начать поставки органического арбуза в Германию в 2019.