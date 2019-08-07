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07 серпня 2019, середа, 12:29 24
Економіка 2019-08-07T15:15:03+03:00
Українські Новини
За 5 місяців Україна збільшила експорт равликів в 4,6 рази

За 5 місяців Україна збільшила експорт равликів в 4,6 рази

Страва з равликів. Фото: stocksnap.io
Страва з равликів. Фото: stocksnap.io

У січні-травні 2019 року Україна збільшила експорт равликів у 4,6 разу до 166,5 тонн на суму 252,8 тис. доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", передають Українські Новини.

"За результатами січня-травня 2019 з України було реалізовано 166,5 тонни равликів, що в 4,6 разу більше, ніж за аналогічний період 2018 року... У вартісному вимірюванні за перші 5 місяців поточного року Україна було продано равликів за кордон на 252,8 тис. доларів. Більше згаданої продукції було реалізовано у 2016 році, а саме - 347,2 тонни", - сказано в ньому.

Аграрії найбільше продавали равликів у Польщу - 44% всіх поставок за січень-травень 2019 року (на суму 133 тис. доларів), в Чехії - 32% (78 тис. доларів) і в Литву - 23% (42 тис. доларів).

Імпорт равликів за вказаний період становив 35,4 тонни, що є рекордом за останні 13 років.

Основними країнами-постачальниками равликів були Польща - 55% всіх поставок в Україну (19 тонн на 34 тис. доларів) і Литва - 45% (16 тонн на 55 тис. доларів).

Всього за весь 2018 рік було експортовано 90 тонн равликів, що є найнижчим показником за останні 4 роки.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні вирощують два види їстівних равликів.

Ті, що побільше, – "Максима", їх люблять, зокрема, французи і португальці. Менше – "Мюллер".

Тим часом "Дунайський аграрій" має намір почати постачання органічного кавуна в Німеччину в 2019.

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