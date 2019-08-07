Эксперты рассказали, как спецслужбы Зеленского "закручивают гайки" бизнесу, - СМИ

Назначенное президентом Владимиром Зеленским руководство Службы безопасности страны завело дело по статье "экоцид" (441 статья УК Украины) против ArcelorMittal Лакшми Митала и через три дня спецслужбы прибыли на территорию предприятия, на сутки парализовав его работу. В экспертном сообществе это восприняли крайне негативно.

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук, пишет Апостроф со ссылкой на Znaj.ua.

По его словам, следствием действий спецслужбы стала заморозка инвестиционного проекта стоимостью 150 миллионов долларов.

"В основе нападок Зеленского на крупный бизнес лежит достаточно поверхностное понимание им причинно-следственных связей. Он является воплощением простого человека, который имеет очень небольшое представление о действиях и последствиях в экономике, но при этом, власть он получил, и ему надо как-то реагировать", – говорит экономист.

После обысков секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк вскоре назвал следствие по ArcelorMittal "тревожным вызовом" и пообещал разобраться в ситуации.

Затем президент Зеленский заявил, что для агропромышленного холдинга МХП "слишком расточительно" будет выдавать госдотации и, по его мнению, МХП в господдержке больше не нуждается. Глава государства предложил антикоррупционным органам сверить суммы дотаций с дивидендами, которые получили инвесторы.

"Государственная поддержка отрасли животноводства всегда была и есть необходимым инструментом для стимулирования производства продукции", – говорит глава Ассоциации птицеводов Украины Сергей Карпенко.

В свою очередь замглавы Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов считает, что проверять основания для выплат дотаций агропромышленного МХП – дело бесперспективное. Это не более чем трата бюджетных денег и создание давления на бизнес, которое непременно опустит страну в рейтинге инвестиционной привлекательности, добавил он.

"Даже если проверка состоится, мы увидим, что деньги были выплачены на основании объективных показателей, и в соответствии с принятыми правительством на тот момент подзаконных актов. То есть искать здесь какой-нибудь состав преступления в действиях МХП, как и любого другого получателя дотаций, – бесперспективно", – уверен Соколов.

Эксперты сходятся во мнении, что в открытости МХП нет сомнений, поскольку компания является лидером отрасли, постоянно расширяет производственные мощности (за последние годы инвестировано более $1,5 млрд), создает новые рабочие места, наращивает объемы экспорта продукции.