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06 августа 2019, вторник, 23:43 99
Судебная власть 2019-08-06T23:43:23+03:00
Українські Новини
Суд обязал "Громадське ТВ" опровергнуть заявление том, что С14 - неонацистская организация

Суд обязал "Громадське ТВ" опровергнуть заявление том, что С14 - неонацистская организация

Активисты С14. Фото: АСН
Активисты С14. Фото: АСН

Хозяйственный суд Киева обязал "Громадське ТВ" опровергнуть свое заявление о причастности националистической организации С14 к неонацистским организациям.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Громадського ТВ", передают Українські Новини.

Суд удовлетворил иск праворадикальной организации С14 против "Громадського ТВ" из-за публикации, в которой С14 характеризуется как "неонацистская" организация.

Судья отметила, что информация, распространенная СМИ "вредит репутации" С14 и обязала "Громадське ТВ" опровергнуть информацию, опубликовав решение суда и взыскать в пользу С14 3,5 тыс. гривен судебного сбора.

"Громадське ТВ" намерено обжаловать решение.

Адвокат организации С14 Виктор Морозов отмечал, что С14 является националистической, а не неонацистской организацией.

Журналисты отстаивают позицию, что не допустили никаких нарушений, характеризуя организацию как неонацистскую.

Они отмечают, что мировые СМИ, такие как Reuters, The Washington Post, и парламент Великобритании называют ее именно неонацистской.

Однако в июле 2018 года С14 подала иск в суд против "Громадського ТВ" "в защиту чести, достоинства и деловой репутации" из-за твита англоязычной службы издания.

Международная организация по выявлению и анализу терроризма TRAC признала "С14" террористической организацией.

Также Госдеп США назвал "С14" и "Азов" "группами ненависти".

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