подписаться на рассылку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
06 августа 2019, вторник, 21:25 303
Политика 2019-08-06T21:25:18+03:00
Українські Новини
Дизайнер Артемий Лебедев сбежал из России

Дизайнер Артемий Лебедев сбежал из России

Артемий Лебедев. Фото: kent-leshiy.livejournal.com
Артемий Лебедев. Фото: kent-leshiy.livejournal.com

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев, владелец "именного" дизайнерского бюро и автор многих резонансных проектов, записал видеообращение, в котором заявил, что может больше никогда не вернуться в Россию.

"Мне пришлось срочно уехать в Европу, и, как вы видите, сейчас я нахожусь в самом конце Европы, то есть еще один шаг — и я окажусь уже в Атлантическом океане, я уже пересек весь континент до конца… Мне пришлось уехать из Москвы, это решение далось мне совсем непросто", — рассказал Лебедев перед камерой.

По его словам, "ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность", потому что "то, что происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным", и "последние события просто невероятно ужасны".

"Есть очень большой шанс, что я даже больше туда не смогу вернуться", — предупредил дизайнер своих подписчиков.

"Мне как человеку, как гражданину и как главе семейства очень больно все это видеть, мне очень тяжело. Я понимаю, как правящая, можно сказать, клика ворует наше будущее. Они украли наши выборы, они украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть, всего самого дорогого, самого ценного", — утверждает Лебедев.

Как сообщали Українські Новини, скандальному российскому дизайнеру Лебедеву не разрешили въезд в Украину.

В апреле 2017 года Лебедев заявил, что СБУ запретила ему въезд в Украину.

Больше новостей о: Артемий Лебедев Эмиграция

Архив
Новости
В Днипре кот Семен устроился на работу в исторический музей 22:09
В центральной больнице Одессы прогремел взрыв: мужчина и женщина погибли на месте 21:45
Дизайнер Артемий Лебедев сбежал из России 21:25
Гонтареву, Филатова и Стеценко вызвали в ГПУ для вручения подозрения 20:59
Скандальный "Укроборонпром" увеличил доход больше чем на треть в 2018 20:57
больше новостей
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Неделя встретит украинцев резким похолоданием: синоптик предупредила о внезапном возвращении жары 06:00 Карта
Гривна стремительно падает: во вторник курс обвалился почти на 20 копеек 06:00
В Лондоне 6-летнего мальчика столкнули с 10 этажа здания галереи 23:55
больше новостей
Кандидат на пост главы Одесской ОГА Максим Болдин заявляет, что в кампании по его очернению принимает участие глава ГБР Роман Труба 12:53
Богдан и Ваврыш решили "рейдернуть" Киев у киевлян, - Макаровский 14:08
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Прыжки десантников с парашюта. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники эффектно прыгнули с огромными белыми парашютами под Житомиром 20:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok