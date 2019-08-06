Дизайнер Артемий Лебедев сбежал из России

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев, владелец "именного" дизайнерского бюро и автор многих резонансных проектов, записал видеообращение, в котором заявил, что может больше никогда не вернуться в Россию.

"Мне пришлось срочно уехать в Европу, и, как вы видите, сейчас я нахожусь в самом конце Европы, то есть еще один шаг — и я окажусь уже в Атлантическом океане, я уже пересек весь континент до конца… Мне пришлось уехать из Москвы, это решение далось мне совсем непросто", — рассказал Лебедев перед камерой.

По его словам, "ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность", потому что "то, что происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным", и "последние события просто невероятно ужасны".

"Есть очень большой шанс, что я даже больше туда не смогу вернуться", — предупредил дизайнер своих подписчиков.

"Мне как человеку, как гражданину и как главе семейства очень больно все это видеть, мне очень тяжело. Я понимаю, как правящая, можно сказать, клика ворует наше будущее. Они украли наши выборы, они украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть, всего самого дорогого, самого ценного", — утверждает Лебедев.

Как сообщали Українські Новини, скандальному российскому дизайнеру Лебедеву не разрешили въезд в Украину.

В апреле 2017 года Лебедев заявил, что СБУ запретила ему въезд в Украину.