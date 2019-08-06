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06 августа 2019, вторник, 20:25 14
Судебная власть 2019-08-06T20:25:12+03:00
Українські Новини
Сытник не представил суду доказательств, что сам платил за отдых в охотничьих угодьях, - СМИ

Сытник не представил суду доказательств, что сам платил за отдых в охотничьих угодьях, - СМИ

Суд города Сарны Ровенской области рассматривает дело об элитном отдыхе за чужой счет директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Сытнику "светит" 5 лет за коррупцию, но он не признает, что за его развлечения в охотничьих угодьях платило другое лицо. Документального подтверждения своим заявлениям Сытник не предоставил. Суд перенес дальнейшее рассмотрение дела из-за отсутствия ведущих свидетелей на заседании, передает "ДС"

После сегодняшнего заседания Сарненского райсуда, рассматривающего дело о совершении директором НАБУ коррупционных действий, Сытник прокомментировал свой элитный отдых с дорогим алкоголем и разбитыми квадроциклами. Он утверждает, что сам заплатил за отдых на охотничьей базе в Ровенской области, но документальных доказательств оплаты дорогостоящего отдыха суду так и не предоставил.

В заседании суда директор НАБУ участвовал с помощью видеоконференцсвязи из помещения Соломенского райсуда Киева. Сытник заявил, что не считает себя виновным, и 25 тыс. грн, на которые получил протоколы, оплатил сам. Между тем в протоколе допроса свидетеля отдыха главы НАБУ на базе в Ровенской области Николая Надейко указано, что с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в этом угодье в Ровенской области 5 раз. За каждый такой отдых был якобы заплачено в среднем около 100 тыс. грн. Платил за проживание в гостинице, за еду и дорогие развлечения Сытника Надейко через своего дядю. Деликатесы и элитные напитки якобы поставлялись в обход официальной кухни, чтобы не осталось соответствующих чеков. Кроме того, якобы в последний отдых гости разбили два квадроцикла стоимостью $8,5 тыс. каждый, за которые также платил не Сытник, а спонсоры его отдыха.

Напомним, что полиция по представлению Генеральной прокуратуры пыталась вручить протокол об административном нарушении директору Антикоррупционного бюро Артему Сытнику. Поскольку Сытник не явился на вызов в полицию, представитель правоохранительного ведомства зачитал ему админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой. 9 июля Генпрокуратура провела следственные действия на территории охотничьей базы в Ровенской области, где отдыхал Сытник, а уже 12 июля дело передали в суд. Статья по этому делу предусматривает до 5 лет заключения (ст. 366-1, декларирование недостоверной информации).

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