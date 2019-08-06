підписатися на розсилку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
06 серпня 2019, вівторок, 20:25 366
Судова влада 2019-08-06T21:45:02+03:00
Українські Новини
Ситник не представив суду доказів, що сам платив за відпочинок в мисливських угіддях, - ЗМІ

Ситник не представив суду доказів, що сам платив за відпочинок в мисливських угіддях, - ЗМІ

Суд міста Сарни Рівненської області розглядає справу про елітний відпочинок за чужий рахунок директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Ситнику "світить" 5 років за корупцію, але він не визнає, що за його розваги в мисливських угіддях платило інша особа. Документального підтвердження своїх заяв Ситник не надав. Суд переніс подальший розгляд справи за відсутності провідних свідків на засіданні, передає "ДС"

Після сьогоднішнього засідання Сарненського райсуду, який розглядає справу про вчинення директором НАБУ корупційних дій, Ситник прокоментував свій елітний відпочинок з дорогим алкоголем і розбитими квадроциклами. Він стверджує, що сам заплатив за відпочинок на мисливській базі в Рівненській області, але документальних доказів оплати дорогого відпочинку суду так і не надав.

В засіданні суду директор НАБУ брав участь з допомогою відеоконференцзв'язку з приміщення Солом'янського райсуду Києва. Ситник заявив, що не вважає себе винним, і 25 тис. грн, на які отримав протоколи, оплатив сам. Між тим у протоколі допиту свідка відпочинку глави НАБУ на базі в Рівненській області Миколи Надейко зазначено, що з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у цьому угіддя в Рівненській області 5 разів. За кожен такий відпочинок був нібито заплачено в середньому близько 100 тис. грн. Платив за проживання в готелі, за їжу і дорогі розваги Ситника Надейко через свого дядька. Делікатеси та елітні напої нібито поставлялися в обхід офіційної кухні, щоб не залишилося відповідних чеків. Крім того, нібито в останній відпочинок гості розбили два квадроцикла вартістю $8,5 тис. кожен, за які також не платив Ситник, а спонсори його відпочинку.

Нагадаємо, що поліція за поданням Генеральної прокуратури намагалася вручити протокол про адміністративне порушення директора Антикорупційного бюро Артему Ситнику. Оскільки Ситник не з'явився на виклик у поліцію, представник правоохоронного відомства зачитав йому адмінпротокол про корупцію прямо на трасі під Полтавою. 9 липня Генпрокуратура провела слідчі дії на території мисливської бази в Рівненській області, де відпочивав Ситник, а вже 12 липня справу передали в суд. Стаття по цій справі передбачає до 5 років ув'язнення (ст. 366-1, декларування недостовірної інформації).

Більше новин про: Артем Ситник

Архів
Новини
У центральній лікарні Одеси пролунав вибух: чоловік і жінка загинули на місці 21:45
Дизайнер Артемій Лебедєв втік з Росії 21:25
Гонтареву, Філатова і Стеценка викликали в ГПУ для вручення підозри 20:59
Скандальний "Укроборонпром" збільшив дохід більше ніж на третину в 2018 20:57
Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром 20:42
більше новин
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів 12:33
Богдан і Вавриш вирішили "рейдернути" Київ у киян, - Макарівський 14:08
Для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС, - Гримчак 15:24
більше новин
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Кличко з відпустки передав привіт Андрію і Богдану 09:56
Facebook. Фото: Facebook
В роботі месенджера Facebook стався черговий збій - користувачі не можуть відправляти повідомлення 22:50 Карта
НАБУ відкрило справу щодо можливої пропозиції хабара Богдану 10:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok