Ситник не представив суду доказів, що сам платив за відпочинок в мисливських угіддях, - ЗМІ

Суд міста Сарни Рівненської області розглядає справу про елітний відпочинок за чужий рахунок директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Ситнику "світить" 5 років за корупцію, але він не визнає, що за його розваги в мисливських угіддях платило інша особа. Документального підтвердження своїх заяв Ситник не надав. Суд переніс подальший розгляд справи за відсутності провідних свідків на засіданні, передає "ДС"

Після сьогоднішнього засідання Сарненського райсуду, який розглядає справу про вчинення директором НАБУ корупційних дій, Ситник прокоментував свій елітний відпочинок з дорогим алкоголем і розбитими квадроциклами. Він стверджує, що сам заплатив за відпочинок на мисливській базі в Рівненській області, але документальних доказів оплати дорогого відпочинку суду так і не надав.

В засіданні суду директор НАБУ брав участь з допомогою відеоконференцзв'язку з приміщення Солом'янського райсуду Києва. Ситник заявив, що не вважає себе винним, і 25 тис. грн, на які отримав протоколи, оплатив сам. Між тим у протоколі допиту свідка відпочинку глави НАБУ на базі в Рівненській області Миколи Надейко зазначено, що з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у цьому угіддя в Рівненській області 5 разів. За кожен такий відпочинок був нібито заплачено в середньому близько 100 тис. грн. Платив за проживання в готелі, за їжу і дорогі розваги Ситника Надейко через свого дядька. Делікатеси та елітні напої нібито поставлялися в обхід офіційної кухні, щоб не залишилося відповідних чеків. Крім того, нібито в останній відпочинок гості розбили два квадроцикла вартістю $8,5 тис. кожен, за які також не платив Ситник, а спонсори його відпочинку.

Нагадаємо, що поліція за поданням Генеральної прокуратури намагалася вручити протокол про адміністративне порушення директора Антикорупційного бюро Артему Ситнику. Оскільки Ситник не з'явився на виклик у поліцію, представник правоохоронного відомства зачитав йому адмінпротокол про корупцію прямо на трасі під Полтавою. 9 липня Генпрокуратура провела слідчі дії на території мисливської бази в Рівненській області, де відпочивав Ситник, а вже 12 липня справу передали в суд. Стаття по цій справі передбачає до 5 років ув'язнення (ст. 366-1, декларування недостовірної інформації).