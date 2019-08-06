Эксклюзивный материал не так важен, как жизнь журналиста, – пакистанский журналист Харун

Сегодня, 6 августа, в пресс-центре Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) состоялась публичная лекция главного редактора DND News Agency (Пакистан) Икрара Харуна, журналиста с 30-летним опытом работы, эксперта в вопросах вооруженных конфликтов в разных странах, посвященная физической безопасности журналистов при освещении резонансных событий.

Об этом сообщил корреспондент Українських Новин с места события.

Икрар Харун рассказывал о деятельности журналистов в зонах конфликта и отметил, что существует ошибочное мнение, что зонами конфликта является только зоны боевых действий, но это не так. "Зонами конфликта являются те зоны, в которых происходят столкновения между вооруженными группировками, различные трансферы оружия или вообще там могут не происходить полномасштабные боевые действия, но это все - зоны конфликта", - пояснил он.

Главный редактор DND News Agency привел пример, что в течение последних 10-15 лет пакистанские журналисты получали ранения, иногда это приводило к смерти, в таких зонах конфликта, которые на самом деле фактически не являются зонами боевых действий. В частности, это происходило во ходе столкновений 2 наиболее заметных террористических группировок на территории Пакистана. И хотя это не считается формально войной, существует вооруженное противостояние и существует зона конфликта. Еще одна зона конфликта - это граница между Индией и Пакистаном, а именно Кашмир. Работа журналистов в Кашмире связана с огромным количеством опасностей, в том числе из-за нападений. Хотя формально это опять-таки войной не считается.

Учитывая свой опыт, Икрар Харун выделяет 2 журналистские профессии, представители которых находятся в наибольшей зоне риска при работе в зонах конфликта. Первая категория - это видеооператоры, поскольку при работе с камерой они не знают, что происходит вокруг них. "Соответственно операторы похожи, если выражаться образно, на утку или на курицу, которые смотрят только вперед, - сказал он. - Первое правило, которое мы установили в Пакистане для видеоператоров, это обязательная работа в парах. Если один оператор ищет или снимает эксклюзивный материал, то должен быть другой оператор, который будет прикрывать спину товарища, чтобы избежать критических ситуаций".

"Я наблюдал за происходящим на Евромайдане и видел, что некоторые из украинских видеооператоров работали самостоятельно, подвергаясь большому риску. Поэтому мы подчеркиваем, что обязательно надо выполнять это важное правило и работать в зонах конфликта парами", - подчеркнул лектор.

Также когда журналист направляется в зону конфликта, он должен сообщить не менее 3 другим журналистам о том куда, когда выезжает и когда должен вернуться. Если до запланированного времени журналист не вернется, то будет понятно, что с ним что-то случилось.

"Поскольку если Вы попадете в руки террористов или преступных или вооруженных группировок, то в первую очередь они лишат Вас средств связи, чтобы ни Вы, ни с Вами не могли связаться. Запомните, получения эксклюзивной истории или кадра не так важно, как Ваша жизнь. Ни один эксклюзивный материал не вернет Вас семье", - подчеркнул выступающий.

К другой категории, которая больше всего рискует, относятся журналисты-фрилансеры. Дело в том, что журналисты-фрилансеры не имеют никакой организационной поддержки, и об этом знают как криминальные группировки, так и государственные структуры. И если с фрилансерами что-то случится, за них некому заступиться. Ведь фрилансеры, не имея поддержки, часто вынуждены идти на неоправданный риск, рисковать своей жизнью.

"Представитель государственного агентства может сказать себе "надо остановиться, чтобы не рисковать жизнью", фрилансеры вынуждены искать эксклюзивный контент, который не решатся получить журналисты других средств массовой информации. Поэтому они чаще рискуют своей жизнью. Поэтому имея возможность, хочу призвать Национальный союз журналистов Украины уделить больше внимания именно проблемам журналистов-фрилансеров, поскольку если с ними что-то случится они фактически не имеют никого кроме НСЖУ, на кого можно положиться в трудную минуту", - обратился Харун к председателю НСЖУ Сергею Томиленко.

Кроме того, главный редактор DND News Agency считает, что самая большая зона конфликта находится в руках каждого из нас - в мобильных телефонах, других гаджетах и ​​социальных сетях. Кибербуллинг стал огромной проблемой, троллинг и шантаж угрожают журналистам не меньше, чем оружие.

"Приведу пример из собственной жизни - один из студентов, который обучался журналистике в Пакистане, был избит до смерти из-за того, что какая-то группа в Facebook начала тролить его и обвинять в том, что он против ислама. Это привело и фатальным последствиям. Для того, чтобы предотвратить кибербуллинг мы ввели следующее правило - во-первых, не иметь более 1 аккаунта в любой социальной сети. И правило №2 - не реагировать немедленно на провокационные присылаемые сообщения. Нужно немного остыть, подождать, а потом отвечать. А лучше вообще не отвечать", - рассказал пакистанский журналист.

Одна из главных опасностей кибербуллинга заключается в том, что в реальных конфликтных зонах, в зонах боевых действий человек видит врага, а во время кибербуллинга - нет. Журналист не знаете кто его атакует и планирует на него напасть.

Важно понимать, что журналисты являются не совсем обычными людьми и на них лежит определенная ответственность перед обществом. Поэтому не нужно как-либо лично комментировать действия любых политических сил. Если журналист обладает компрометирующими материалами против определенного политика или политической силы, то напишите об этом материал, сделайте видеосюжет или яркую точную фотографию, поскольку именно это является инструментом коммуникации журналиста. Не следует подвергать себя опасности лично.

Лектор отметил, что для журналистов-расследователей особенно важно сообщать родственникам свои маршруты передвижения. Чтобы они знали как передвигается журналист (для этого даже существуют специальные программы-приложения для мобильных телефонов), когда выходит из дома, когда возвращается домой. Такая информация, в случае похищения или нападения по дороге домой, даст больше шансов спастись и сохранить жизнь.

"Журналист - достаточно уязвимый человек, но одновременно он же очень влиятельный, сильный человек, если знает когда нужно остановиться и поберечь свою жизнь. Но помните, если Вас убьют, возможно, из этого устроят резонансное событие, возможно, в Вашу честь объявят день памяти, но ваши дети, ваши семьи потеряют Вас навсегда. Поэтому не пытайтесь быть суперменами, не пытайтесь совершить что-то сверхъестественное! Помните, что мы все остаемся обычными людьми, берегите себя!" - подытожил Икрар Харун.