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Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 июля 2019, четверг, 08:59 1065
Происшествия 2019-07-04T08:59:01+03:00
Українські Новини
За полгода зафиксировано 36 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов, - НСЖУ

За полгода зафиксировано 36 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов, - НСЖУ

В июне произошло 6, а с начала года зафиксировано 36 случаев применения силы к журналистам в Украине. О такой статистику агрессивных действий против представителей СМИ информирует НСЖУ.

В июне сразу по два нападения на журналистов произошли в Харькове и Одессе. Кроме того, силу против работников СМИ применяли в Ровно и на Черниговщине. После пребывания в полуторамесячной коме в июне умер черкасский журналист Вадим Комаров. Это первое убийство украинского журналиста со времени гибели Павла Шеремета в июле 2016 в результате подрыва автомобиля. Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Жестоким и наиболее резонансным нападением в июне стало избиение харьковского оператора Вадима Макарюка, которое произошло 7 июня во время съемок конфликта между предпринимателями и местными активистами на территории ТЦ "Барабашово". Несколько человек набросились на Вадима и жестоко избили, в результате оператор почти две недели пробыл в реанимации, перенеся инсульт.

"Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс ..." составляют совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

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