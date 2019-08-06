Недолюстрированный чиновник Януковича может попасть в АРМА, - блогер

Владимир Орлов, который претендует на должность главы территориального управления Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), является представителем команды Януковича и был замешан в коррупционных схемах.\r\nОб этом на своей странице Facebook пишет блогер Михаил Шнайдер. \r\nОн напомнил, что Орлова, который возглавлял Сумскую и Луганскую таможни, знают как "схемщика":\r\n"Его считают креатурой экс-министра Александра Клименко. Также знающие люди утверждают, что Орлов причастен к организации контрабандных схем, связанных с транзитными грузами на Луганской таможне и к незаконной "растаможке" автомобилей. В 2014 году он был назначен заместителем начальника главного управления процессуального руководства и надзора ГПУ, хотя прямо подпадал под закон о люстрации", - пишет блогер.\r\nПо его словам, он был уволен генпрокурором Виктором Шокиным, в том числе, по той причине, что он лично раздавал и забирал престижные должности, а также – требовал взятки. Например, одесские активисты заявляли о том, что он требовал от них 300 тысяч долларов.\r\nШнайдер отмечает, что сейчас Орлов числится главой общественной организации "Сила Украины".\r\n"Видимо, это приносит ему неплохой доход. Достаточно посмотреть на его жену, которая щеголяет в шубах... за 50 тысяч долларов и скупает в магазинах одежду супердорогих брендов. При этом какого-либо бизнеса, который может приносить такие доходы, у Владимира Орлова попросту нет", - резюмирует блогер.\r\nПо мнению Михаила Шнайдера, в ситуацию должны вмешаться руководители государства, поскольку человек с такой репутацией не может заниматься розыском и конфискацией активов, ведь он не может доказать происхождение собственных.\r\nКак сообщали СМИ, Владимир Орлов является бизнес-партнером замначальника Управления Нацполиции Евгения Шевцова, который подавался на конкурс одного из руководителей ГБР и кандидатуру которого не утвердил директор ведомства Роман Труба. Шевцов и его жена Алена Дегрик фигурировали в ряде журналистских расследований, где, в частности, раскрывались детали бизнеса Дегрик, связанного с игровыми сервисами и платежными системами, запрещенными в Украине. В последнее время Шевцов и Дегрик фигурируют в очередном скандале, связанном с попыткой заблокировать распространение критических публикации об их деятельности.