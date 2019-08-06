В "платформе" Бойко потребовали досрочно прекратить полномочия ЦИК из-за ситуации вокруг округа 50

Сегодня Центральная избирательная комиссия приняла решение огласить победителя в одномандатном избирательном округе № 50 Донецкой области. Решение было принято несмотря на зафиксированные факты массовых нарушений избирательного законодательства. ЦИК полностью проигнорировал, что против членов Окружной избирательной комиссии открыто уголовное производство по подозрению в подделке избирательных документов, уничтожению документации, уклонению от работы в комиссии без уважительных причин. Об этом пишет пресс-служба Оппозиционной платформы "За жизнь".

Таким образом Комиссия обеспечила легализацию фальсификации выборов и ущемление избирательных прав граждан. Сделав этот шаг, ЦИК пошел наперекор демократии и собственным принципам деятельности, изложенным в ст.2 Закона Украины о Центральной избирательной комиссии.

Нынешний состав ЦИК сформирован режимом Порошенко, без учета мнения парламентской оппозиции и без включения её представителей. Этот состав Комиссии оказался не в состоянии действовать независимо, компетентно и профессионально. С первых дней избирательной кампании политически мотивированные решения ЦИК вызывали жалобы участников выборов и становились предметом судебных разбирательств.

ЦИК по политическим мотивам отстранял кандидатов от участия в выборах и допустил грубое нарушение, установив порядковые номера партий без жеребьевки. Несмотря на многочисленные обращения, Комиссия до последнего отказывалась реагировать на заявления о нарушениях в ходе избирательной кампании и в процессе подсчет голосов. Постоянно демонстрировала тенденциозность, предвзятость и политическую заангажированность.

ЦИК просто отказался видеть массовый подкуп, "карусели" и "вбросы" бюллетеней, допущенные на 52-м округе в Донецкой области, нарушения в процедуре подсчета голосов на 105-м округе в Луганской области, незаконные действия членов комиссии в 49-м избирательном округе и во многих других округах. Особенно там, где за депутатские мандаты боролись представители старого режима и их политические партнеры. В конечном итоге своим бездействием или, как в случае с 50 округом, непосредственными решениями ЦИК сам стал инструментом легализации фальсификаций.

Оппозиционная платформа - За жизнь выражает недоверие нынешнему составу ЦИК. Зависимая, некомпетентная, сформированная при режиме Порошенко Комиссия должна уйти вместе с ним.

Мы обращаемся к Президенту Украины с призывом на первое заседание Верховной Рады Украины ІХ созыва внести Представление о прекращении полномочий действующего состава Комиссии. ЦИК, который служит фальсификаторам и закрывает глаза на нарушения прав граждан, не должен больше работать.

Оппозиционная платформа - За жизнь будет добиваться смены персонального состава ЦИК и наказания всех лиц, задействованных в фальсификациях выборов. Мы будем бороться, чтобы Украина стала демократическим и правовым государством, в котором проходят честные выборы, где уважают и ценят голос каждого гражданина.