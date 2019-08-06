Повторный пересчет подтверждает победу Сергея Коровченко на округе 210, - СМИ

Утром 6 августа было закончено пересчете голосов на округе 210. Пересчет на тридцати трех участках подтвердил безальтернативное победу Сергея Коровченко. Об этом сообщают журналисты телеканала "24".

"Почти двухсуточный непрерывный пересчет голосов на отдельных УИК 210 избирательного округа, который проходил во исполнение решения Шестого апелляционного админсуда - завершено. Результаты остались неизменными. Мы - победили. Наша команда защитила каждый голос и не допустила срыва подведения итогов волеизъявления в угоду Борису Приходько. На очереди - официальное объявление результатов голосования в ЦИК. Спасибо каждому за Вашу поддержку!"- написал в своем Фейсбуке Сергей Коровченко.

Сергей Коровченко. Фото: пресс-служба политика

По результатам выборов 21 июля, Сергей Коровченко набрал 21% голосов. Его оппонент Борис Приходько, который занял второе место, обратился в суд с просьбой аннулировать результаты выборов. Суд принял беспрецедентное решение осуществить перерасчет по 33 участкам. Как пишут СМИ, вечером 5 августа после того как тщательный пересчет подтвердил преимущество Сергея Коровченко, молодые люди спортивного телосложения, приближенные к Борису Приходько, пытались сорвать процесс. Вмешательство полиции остановило провокацию.

Сергей Коровченко. Фото: пресс-служба политика