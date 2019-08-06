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06 августа 2019, вторник, 12:55 347
Верховная Рада и партии 2019-08-06T12:55:51+03:00
Українські Новини
Переход к системе с открытыми партийными списками позволит искоренить скупку голосов на выборах, - Бойко

Переход к системе с открытыми партийными списками позволит искоренить скупку голосов на выборах, - Бойко

Переход к системе с открытыми партийными списками позволит искоренить скупку голосов на выборах.

Об этом основатель Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер", отвечая на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы выборы проходили честно.

По его словам, прошедшие парламентские выборы были очень грязными, поскольку не была внедрена система с открытыми партийными списками. "Все давно знали, что мажоритарка – это скупка голосов и прямой путь к коррупции. Весь цинизм в том, то сначала людей довели до нищеты, а потом за деньги скупили голоса. И сложно в этом обвинить людей, потому что они получили хоть что-то, что даст им возможность прожить какое-то время", – сказал политик.

"Единственный путь убрать эту политическую коррупцию – это ввести отрытые списки и тот Избирательный кодекс, который был проголосован", – подчеркнул Юрий Бойко.

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