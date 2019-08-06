Луганщина стала единственной областью, где "Слуга народа" не смогли победить и по спискам и по мажоритарке

Действующая президентская партия "Слуга народа" набрала меньше всего голосов на досрочных парламентских выборах в Луганской области

Такие данные опубликованы на сайте ЦИК.

Так, Луганская область стала практически единственным регионом, где ни по партийным спискам, ни по мажоритарке "Слуга народа" не смогла выиграть по всем округам. Как известно, в Луганской области победила Команда действующего нардепа Сергея Шахова.

Согласно официальным результатам, Луганщина проголосовала за действующего народного депутата Сергея Шахова и трех членов его команды. Так, в округе №107 с центром в Лисичанске победил Александр Сухов, в округе №112 с центром в Рубежном выиграл Сергей Вельможный. В округе №113 с центром в Сватово победил Александр Лукашев. В округе №114 с центром в Станице Луганской первое место занял народный депутат Сергей Шахов.

Политические эксперты называют победу людей Шахова в этом регионе "феноменом".

"В этом плане Луганщина сломала все стереотипы: люди пошли не за только созданным партийным брендом, а отдали предпочтение кандидатам, которые уже несколько лет целенаправленно работали на местах", - считает политолог Андрей Багинский.

"Результаты команды Шахова сегодня активно обсуждаются в экспертных кругах. Люди доверяют своим. Кого они знают ни один год, знают их родителей, знают, кто из шахтёрской косточки. Это поистине региональные лидеры от земли. Поэтому результат Команды Шахова - это явление, когда побеждает не популизм и "имя" партии, а сильные лидеры, способные вести за собой людей", - считает политолог Вадим Карасев.