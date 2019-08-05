В работе мессенджера Facebook произошел очередной сбой - пользователи не могут отправлять сообщения

Сегодня, 5 августа, в Европе и Америке наблюдаются массовые сбои в работе приложения Facebook Messenger. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Так, согласно данным сервиса, сбои в работе Messenger коснулись США, Великобритании, Бельгии, Польши, и немного Норвегии, Канады и Швеции.

Карта: Downdetector

Пользователи жалуются на невозможность отправлять и получать сообщения в приложении.

Неполадки в работе приложения стали ощутимы и для пользователей Украины. Как отмечают пользователи, сообщения либо отправляются после многочисленных попыток, либо с задержками во времени.

У некоторых пользователей появляется уведомление "Не удалось отправить сообщение. Нажмите, чтобы повторить еще раз".

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году Facebook запустил упрощенную версию Messenger, которая стала четвертой по счету.

Ранее проблема в Facebook мешала писать сообщения - пользователи жаловались, что не могут без ошибок писать сообщения в мессенджере соцсети.

Последний масштабный сбой в работе Facebook, ощутимый в Украине, произошел в марте.