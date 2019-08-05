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05 августа 2019, понедельник, 18:26 451
Выборы 2019-08-05T19:15:02+03:00
Українські Новини
Мой оппонент так желает власти, что перешагнул моральную черту, – Коровченко

Мой оппонент так желает власти, что перешагнул моральную черту, – Коровченко

Сергей Коровченко. Фото: facebook.com/serhiy.korovchenko
Сергей Коровченко. Фото: facebook.com/serhiy.korovchenko

Победитель парламентских выборов в мажоритарном избирательном округе №210 (Черниговская область) Сергей Коровченко считает, что его оппонент Борис Приходько, который для пересчета голосов избирателей использует пациентов Козелецкого гериатрического пансионата, "перешагнул моральную черту".

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"В политической борьбе очень важно не переходить границы человечности, - отметил Сергей Коровченко. - Мой оппонент начал подлую борьбу, куда пытается втянуть пациентов Козелецкого гериатрического пансионата. Хочу прямо спросить: "Борис, где вы потеряли совесть? Моя команда работала в округе не первый год. Мы приезжали к людям, общались с ними. А где эти годы были вы?".

"Похоже, Борис Приходько не хочет мужественно признавать поражение, а ищет искусственные основания для отмены выборов и пытается испортить результаты голосования на отдельных участках. Хуже всего, что мой оппонент так увлекся желанием власти, перешагнул моральную черту", - подчеркнул Сергей Коровченко.

Напомним, сейчас происходит пересчет результатов голосования в избирательном округе №210 на 34 участках. Пересчет осуществляется по решению суда в ответ на иск Бориса Приходько, который занял 2-е место на выборах. Подсчет должен был закончиться до 17:00 5 августа. По данным веб-сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, победителем гонки стал Сергей Коровченко. Результаты пересчета по состоянию на 17:00 также подтверждают эту информацию.

Больше новостей о: Парламентские выборы Борис Приходько Сергей Коровченко Избирательный округ №210 Пересчет голосов

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