Мой оппонент так желает власти, что перешагнул моральную черту, – Коровченко

Победитель парламентских выборов в мажоритарном избирательном округе №210 (Черниговская область) Сергей Коровченко считает, что его оппонент Борис Приходько, который для пересчета голосов избирателей использует пациентов Козелецкого гериатрического пансионата, "перешагнул моральную черту".\r\nОб этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.\r\n"В политической борьбе очень важно не переходить границы человечности, - отметил Сергей Коровченко. - Мой оппонент начал подлую борьбу, куда пытается втянуть пациентов Козелецкого гериатрического пансионата. Хочу прямо спросить: "Борис, где вы потеряли совесть? Моя команда работала в округе не первый год. Мы приезжали к людям, общались с ними. А где эти годы были вы?".\r\n\r\n"Похоже, Борис Приходько не хочет мужественно признавать поражение, а ищет искусственные основания для отмены выборов и пытается испортить результаты голосования на отдельных участках. Хуже всего, что мой оппонент так увлекся желанием власти, перешагнул моральную черту", - подчеркнул Сергей Коровченко.\r\nНапомним, сейчас происходит пересчет результатов голосования в избирательном округе №210 на 34 участках. Пересчет осуществляется по решению суда в ответ на иск Бориса Приходько, который занял 2-е место на выборах. Подсчет должен был закончиться до 17:00 5 августа. По данным веб-сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, победителем гонки стал Сергей Коровченко. Результаты пересчета по состоянию на 17:00 также подтверждают эту информацию.