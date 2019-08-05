Суд требует у Миграционной службы документы, подтверждающие прекращение гражданства США Супрун

Окружной административный суд Киева истребовал у Государственной миграционной службы документы, подтверждающие прекращение гражданства Соединенных Штатов Америки исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\n"Суд обязал Государственную миграционную службу Украины предоставить надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего прекращение Супрун гражданства США, выданного уполномоченным органом США", - написано в нем.\r\nСуд также потребовал от Секретариата Кабинета Министров копии протоколов заседаний правительства, в которых министр принимала участие с момента назначения ее на эту должность и до 5 августа включительно. \r\nОтмечается, что дело проходит по иску депутата Верховной Рады от фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука.\r\nУказанные материалы необходимо будет предоставить суду до 5 сентября.\r\nСледующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 13 февраля правительство разблокировало работу Супрун.\r\nРанее, во вторник, 5 февраля, суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. В суде объяснили, что Супрун временно запретили быть и.о. министра здравоохранения из-за гражданства США.