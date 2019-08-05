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  • Суд требует у Миграционной службы документы, подтверждающие прекращение гражданства США Супрун
05 августа 2019, понедельник, 18:21 45
Политика 2019-08-05T18:33:20+03:00
Українські Новини
Суд требует у Миграционной службы документы, подтверждающие прекращение гражданства США Супрун

Суд требует у Миграционной службы документы, подтверждающие прекращение гражданства США Супрун

Окружной административный суд Киева истребовал у Государственной миграционной службы документы, подтверждающие прекращение гражданства Соединенных Штатов Америки исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Суд обязал Государственную миграционную службу Украины предоставить надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего прекращение Супрун гражданства США, выданного уполномоченным органом США", - написано в нем.

Суд также потребовал от Секретариата Кабинета Министров копии протоколов заседаний правительства, в которых министр принимала участие с момента назначения ее на эту должность и до 5 августа включительно. 

Отмечается, что дело проходит по иску депутата Верховной Рады от фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Указанные материалы необходимо будет предоставить суду до 5 сентября.

Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 13 февраля правительство разблокировало работу Супрун.

Ранее, во вторник, 5 февраля, суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. В суде объяснили, что Супрун временно запретили быть и.о. министра здравоохранения из-за гражданства США.

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