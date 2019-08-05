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05 августа 2019, понедельник, 15:32 147
Судебная власть 2019-08-05T15:36:49+03:00
Українські Новини
Дела Евромайдана: Люстрированный экс-гаишник требует от государства полмиллиона морального ущерба

Дела Евромайдана: Люстрированный экс-гаишник требует от государства полмиллиона морального ущерба

Автомайдан. Фото: Politeka
Автомайдан. Фото: Politeka

Бывший инспектор Государственной автоинспекции Вышгородского райотдела Вячеслав Косун просит суд взыскать с государства 500 тыс. гривен морального ущерба за привлечение его к ответственности как обвиняемого по делу о лишении прав активистов Евромайдана.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В ноябре 2014 года гаишнику было вручено подозрение в служебном подлоге в связи с тем, что он составил админпротокол о лишении водительских прав на участника автопробега 29 декабря 2013 года к резиденции бывшего Президента Виктора Януковича "Межигорье" (Вышгородский район, Киевская область).

1 октября 2015 года суд первой инстанции полностью оправдал экс-инспектора ГАИ, но суд апелляционной инстанции отправил дело на повторное рассмотрение.

15 июня 2017 года суд повторно оправдал Косуна, в сентябре 2017 года Апелляционный суд подтвердил это решение, но в мае 2018 года Верховный Суд опять отправил дело на повторное рассмотрение.

В итоге, после еще одного повторного оправдания экс-гаишника 19 марта текущего года Верховный Суд оставил в силе решения предыдущих инстанций.

Оправданный подсудимый подал иск к Государственной казначейской службе, Министерству финансов и Прокуратуре Киевской области о взыскании морального вреда, причиненного незаконными действиями органа досудебного расследования и судов.

Косун требует 500 000 гривен как возмещение морального ущерба.

Данный иск рассмотрит Вышгородский районный суд Киевской области.

На данный момент Косун находится в перечне люстрированных лиц как экс-сотрудник правоохранительного органа, причастный к преследованию активистов Евромайдана.

Реестр люстрированных лицРеестр люстрированных лиц

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2018 года Кассационный уголовный суд Верховного Суда по просьбе прокуратуры освободил от уголовной ответственности 2 бывших сотрудников ГАИ, осужденных за давление на подчиненных и подделку рапортов в отношении активистов Автомайдана.

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