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05 августа 2019, понедельник, 12:36 24 Пресс-релиз
Интернет и IT 2019-08-05T12:48:54+03:00
Українські Новини
Количество 4G-смартфонов в сети Киевстар превысило 10 млн

Количество 4G-смартфонов в сети Киевстар превысило 10 млн

По итогам второго квартала 2019 года количество абонентов Киевстар, которые пользуются 4G-смартфонами, увеличилось почти на 70%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Если во втором квартале прошлого года их было всего 6,3 млн, то сейчас уже 10,5 млн. Всего же смартфонов в сети оператора за год стало больше на 19% - 15,1 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Стремительное увеличение количества 4G-смартфонов связано с двумя причинами. Во-первых, большинство девайсов, которые покупают украинцы, уже поддерживает 4G/LTE. Во-вторых, благодаря расширению 4G-покрытия Киевстар все больше абонентов оператора начали переходить на новый стандарт и обновлять девайсы.

Сегодня четвертым поколением мобильного интернета от Киевстар может воспользоваться почти 70% населения Украины. В течение первого полугодия Киевстар расширил свою сеть 4G на 2490 новых населенных пунктов. Общее же количество городов и сел, где работает 4G, превысило 6600.

Интересно, что за год значительно изменился рейтинг брендов 4G-смартфонов, которыми пользуются абоненты Киевстар. Если в 2018 году лидером по количеству смартфонов был Apple, то сейчас его обогнали Xiaomi и Samsung. Сейчас пятерка самых популярных брендов 4G-смартфонов выглядит так:

  1. Xiaomi - 28% всех 4G-смартфонов в сети Киевстар;
  2. Samsung - 22%;
  3. Apple - 15%;
  4. Huawei - 13%;
  5. Meizu - 8%.

Абоненты Киевстар могут узнать поддерживает ли их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5# – для проверки смартфона; *245*4# – для проверки SIM-карты. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар. Также это можно сделать благодаря "Самостоятельной замене SIM на 4G": в одном из более чем 8 тысяч магазинов и точек продаж партнеров компании, самостоятельно купив новый стартовый пакет или заказав бесплатно USIM-карту через "Укрпочту".
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