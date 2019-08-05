Суд отменил увольнение экс-замначальника департамента ГПУ Суса, совравшего в декларации

Окружной административный суд Киева отменил приказ Генеральной прокуратуры об увольнении бывшего заместителя начальника департамента защиты экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса.\r\nОб этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Не понимаю, почему рядовые граждане удивляются оправдательным приговорам по делам, которые раздувают чуть ли не на весь мир, если специалисты ГПУ не могут простой приказ на 2 страницы напечатать без ошибок", - отметил экс-прокурор.\r\nСус обнародовал решение суда от 1 августа.\r\nСогласно ему, суд признал незаконным приказ генпрокурора Юрия Луценко от 13 апреля 2017 года о привлечении его к дисциплинарной ответственности.\r\nДанный приказ был издан в связи с неуказанием Сусом в своей электронной декларации данных о пользовании автомобиля и владении недвижимостью в Киеве.\r\nСуд отменил данный документ, так как ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) не усмотрело нарушений в е-декларации экс-прокурора ГПУ.\r\nКроме того, суд подчеркнул, что в приказе об увольнении неправильно написана должность Суса.\r\nТаким образом, суд удовлетворил иск Суса и отменил приказ Генпрокуратуры о применении к нему дисциплинарного взыскания в виде увольнения с должности.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство против бывшего следователя Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса о даче ложных показаний по делу члена Высшего совета правосудия (ВСП) Павла Гречковского.\r\nРанее адвокат Суса назвал "маразмом" возбуждение ГПУ уголовного дела за якобы дачу "заведомо ложных" показаний по делу Гречковского.\r\nРанее Дмитрия Суса обвинили в разжигании войны между Генпрокуратурой и НАБУ.