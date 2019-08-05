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05 августа 2019, понедельник, 12:34 31
Судебная власть 2019-08-05T13:00:02+03:00
Українські Новини
Суд отменил увольнение экс-замначальника департамента ГПУ Суса, совравшего в декларации

Суд отменил увольнение экс-замначальника департамента ГПУ Суса, совравшего в декларации

Дмитрий Сус.
Дмитрий Сус.

Окружной административный суд Киева отменил приказ Генеральной прокуратуры об увольнении бывшего заместителя начальника департамента защиты экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Не понимаю, почему рядовые граждане удивляются оправдательным приговорам по делам, которые раздувают чуть ли не на весь мир, если специалисты ГПУ не могут простой приказ на 2 страницы напечатать без ошибок", - отметил экс-прокурор.

Сус обнародовал решение суда от 1 августа.

Согласно ему, суд признал незаконным приказ генпрокурора Юрия Луценко от 13 апреля 2017 года о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

Данный приказ был издан в связи с неуказанием Сусом в своей электронной декларации данных о пользовании автомобиля и владении недвижимостью в Киеве.

Суд отменил данный документ, так как ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) не усмотрело нарушений в е-декларации экс-прокурора ГПУ.

Кроме того, суд подчеркнул, что в приказе об увольнении неправильно написана должность Суса.

Таким образом, суд удовлетворил иск Суса и отменил приказ Генпрокуратуры о применении к нему дисциплинарного взыскания в виде увольнения с должности.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство против бывшего следователя Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса о даче ложных показаний по делу члена Высшего совета правосудия (ВСП) Павла Гречковского.

Ранее адвокат Суса назвал "маразмом" возбуждение ГПУ уголовного дела за якобы дачу "заведомо ложных" показаний по делу Гречковского.

Ранее Дмитрия Суса обвинили в разжигании войны между Генпрокуратурой и НАБУ.

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