Не коррупционер и не родственник руководства: Госсекретарь МВД Тахтай выиграл суд у журналистов

Суд признал недостоверной информацию о причастности государственного секретаря Министерства внутренних дел Алексея Тахтая к коррупции в МВД.

Об этом говорится в решении суда, передают Українськi Новини.

Тахтай подал в суд на одесское Интернет-издание "Инфопорт", которое в апреле текущего года опубликовало критическую заметку о нем.

"Так, в материале содержится следующая ложная информация: Тахтай - молодой и перспективный госслужащий, который стал известен общественности благодаря скандальному делу о коррупционной распродаже строительного песка, находившегося на хранении в хозструктуре МВД (ГП«Спецсервис»)", - сказано в тексте судебного решения.

Журналисты в своей заметке ссылались на опубликованные видеозаписи, сделанные в 2014 году в кабинете экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря.

На этой видеозаписи люди, похожие на Чеботаря и Тахтая якобы обсуждают незаконную схему продажи в обход открытого аукциона 2,4 млн тонн песка, находящегося на ответственном хранении в МВД.

Кроме того, в публикации издания "Инфопорт" говорится о том, что Тахтай якобы был незаконно назначен на должность госсекретаря.

Истец указал суду, что вышеприведенные утверждения являются недостоверными, и более того, эти утверждения значительно переходят границу допустимой критики в отношении публичного лица, а также порочат честь и достоинство государственного служащего, а в целом и имидж государства и государственной власти .

Тахтай в своем иске отметил, что видеозаписи из кабинета Чеботаря признаны Специализированной антикоррупционной прокуратурой смонтированными.

Он предоставил информацию САП, согласно которой данные видеозаписи являются копиями, которые были переформатированы в другой формат и во время их исследования экспертом было выявлено многократное несистематическое мерцание, что является одним из возможных признаков монтажа.

Однако, в связи с отсутствием аппарата записи, который был уничтожен, подтвердить или опровергнуть наличие или отсутствие признаков монтажа или иных изменений, привнесенных в процессе записи или после его окончания, оказалось невозможным.

Также в иске Тахтай опровергает возможные нарушения закона при назначении на должность госсекретаря и категорически отрицает, что является племянником Чеботаря.

"Такие утверждения (о родственной связи) хотя и не имеют негативной окраски, однако также не соответствуют действительности. При этом истец не может такие утверждения внести в состав исковых требований из-за того, что невозможно доказать отсутствие родственных связей с лицом без построения генеалогического древа, а истец не имеет возможности установить все родственные связи с Чеботарем, потому что он не является его родственником", - указано в решении суда.

В итоге в конце июля текущего года суд в полной мере удовлетворил исковые требования Тахтая и признал недостоверной распространяемую о нем информацию о причастности к коррупции.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря.

Они подозревались в коррупции при закупке рюкзаков в МВД.

Одним из доказательств была видеозапись скрытой камерой, сделанная в кабинете Чеботаря.