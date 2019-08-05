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05 августа 2019, понедельник, 09:20 558
Экономика 2019-08-05T09:20:17+03:00
Українські Новини
Кауфман договаривается с новой властью о сохранении своего табачного бизнеса, - Руденко

Кауфман договаривается с новой властью о сохранении своего табачного бизнеса, - Руденко

Борис Кауфман
Борис Кауфман

Идеолог и создатель Торговой компании "Мегаполис-Украина" (с 2016 года — TEDIS Ukraine) Борис Кауфман намерен сохранить свой мультимиллионный табачный бизнес. В настоящее время он пытается договориться с представителями о взаимовыгодном сотрудничестве. Об этом сообщил на своей Facebook-странице украинский журналист и публицист Сергей Руденко.

Торговая компания "Мегаполис-Украина" была создана в 2011 году в интересах тогдашнего президента Януковича и крупнейших международных производителей табачной продукции Philip Morris International, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco Group, British AmericanTobacco. Она была и остается крупнейшим дистрибутором табачных изделий в Украине. Идея "Мегаполиса", реализована Кауфманом, невероятно проста: он предназначен собирать разницу между оптовой стоимостью сигарет, что производятся в стране, и их розничной стоимостью. Такая монополия была выгодна и власти и табачным гигантам, ведь годами позволяла всем им без лишних хлопот зарабатывать сверхприбыли.

С 2011 по 2014 годы схема работала в интересах семьи Януковича, а после Революции достоинства стала приносить сверхприбыли президенту Порошенко и его окружению (в частности генпрокурору Луценко и экс-главе АП Ложкину). И это несмотря на сообщениями некоторых СМИ о том, что "Мегаполис" фактически являлся структурным подразделением одноименной российской группы компаний, которая входила в бизнес-империю приближенного к Путину бизнесмена Игоря Кесаева. В эту же группу входит известный производитель оружия для российских военных, завод имени Дегтярева, который производит стрелковое оружие и ракетные установки, которые РФ активно использует против украинских военных на Донбассе.

"Изменилась власть в Украине. Но только Кауфман остается неизменным. Ему по-прежнему нужна поддержка власти. И я более, чем убежден: такую поддержку он найдет. Потому что если люди Ахметова возглавляют областные государственные администрации, то что мешает команде Зе сделать Кауфмана активным участником новой-старой украинской экономики. Правда?", — добавляет Руденко.

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