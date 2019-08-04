Видео дня: на футбольное поле во время матча в Нидерландах внезапно "ворвалась" курица, остановив игру

Поединок чемпионата Нидерландов "Хераклес"-"Херенвен" прервала курица, которая внезапно выбежала на поле. Видео инцидента было опубликовано на видеохостинге Youtube сегодня, 4 августа, каналом FOX sports.

На видео можно наблюдать, как прямо во время матча на поле выбегает курица.

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Арбитру пришлось остановить матч, пока животное не было поймано работником стадиона.

Кроме того, можно увидеть, что поле было усыпано куриными яйцами. Так болельщики "Хераклеса" хотели выразить свое недовольство смене названия домашнего стадиона.

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