В Мексике за неделю были убиты трое журналистов

В Мексике, штате Веракрус, был убит третий за неделю журналист. Об этом сообщает The Guardian.

Так, сообщается, что ранее журналисту газеты Grafico de Xalapa Хорхе Руису Васкесу была предоставлена ​​защита, однако это не уберегло его от смерти.

"Правоохранители будут расследовать, почему на тот момент действующие меры защиты, предоставляемые потерпевшему и его семье, не были выполнены", - отметил прокурор.

Отмечается, что Руис был застрелен за несколько дней до того, как должен был дать показания о предыдущих покушения на него. По его словам, за этим стоял мэр города Актопан Паулино Домингес Санчес.

Согласно данным Комиссии по защите журналистов (CEAPP), число убитых мексиканских журналистов в этом году достигло 10 человек, трое из них — в течение последней недели.

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