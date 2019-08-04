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04 августа 2019, воскресенье, 17:30 106
Америка 2019-08-04T17:30:10+03:00
Українські Новини
В Мексике за неделю были убиты трое журналистов

В Мексике за неделю были убиты трое журналистов

В Мексике, штате Веракрус, был убит третий за неделю журналист. Об этом сообщает The Guardian.

Так, сообщается, что ранее журналисту газеты Grafico de Xalapa Хорхе Руису Васкесу была предоставлена ​​защита, однако это не уберегло его от смерти.

"Правоохранители будут расследовать, почему на тот момент действующие меры защиты, предоставляемые потерпевшему и его семье, не были выполнены", - отметил прокурор.

Отмечается, что Руис был застрелен за несколько дней до того, как должен был дать показания о предыдущих покушения на него. По его словам, за этим стоял мэр города Актопан Паулино Домингес Санчес.

Согласно данным Комиссии по защите журналистов (CEAPP), число убитых мексиканских журналистов в этом году достигло 10 человек, трое из них — в течение последней недели.

Как сообщали Українські Новини, в полиции посчитали журналистов и активистов, которые стали жертвами нападений с 2014.

Ранее в Словакии бывший военный признался в убийстве антикоррупционера-журналиста Куцяка и его невесты.

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