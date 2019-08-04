В Мексике за неделю были убиты трое журналистов

В Мексике, штате Веракрус, был убит третий за неделю журналист. Об этом сообщает The Guardian.\r\nТак, сообщается, что ранее журналисту газеты Grafico de Xalapa Хорхе Руису Васкесу была предоставлена защита, однако это не уберегло его от смерти.\r\n"Правоохранители будут расследовать, почему на тот момент действующие меры защиты, предоставляемые потерпевшему и его семье, не были выполнены", - отметил прокурор.\r\nОтмечается, что Руис был застрелен за несколько дней до того, как должен был дать показания о предыдущих покушения на него. По его словам, за этим стоял мэр города Актопан Паулино Домингес Санчес.\r\nСогласно данным Комиссии по защите журналистов (CEAPP), число убитых мексиканских журналистов в этом году достигло 10 человек, трое из них — в течение последней недели.\r\nКак сообщали Українські Новини, в полиции посчитали журналистов и активистов, которые стали жертвами нападений с 2014.\r\nРанее в Словакии бывший военный признался в убийстве антикоррупционера-журналиста Куцяка и его невесты.