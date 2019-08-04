Хайп Богдан-СМИ - это из разряда "о непонятом"))) А что, собственно, он сказал нового или нетривиального? – пишет в своем Facebook Александр Хорольский.

В идеале пиар и медиа - действительно не родственники, не соседи, а конкуренты за ресурс "время внимания потребителя". Задача пиара - ретушь. Окрашивать смыслы в позитив (собственно, пиар), негатив (антипиар) и максимально быстро и без искажений доставлять их широкому кругу потребителей. Наиболее эффективный инструментарий здесь - ЛОМы, эксперты, каналы прямой доставки. Главное - сигнал в чистом виде, без лишних вопросов. Вопросы потребителя размывают сигнал, снижают эффект. Как у фокусника показать секрет фокуса! Вопросы должны нейтрализоваться интершумом, демонстративно игнорироваться "массовкой" как не актуальные, остальное сделает конформизм) У Богдана и ко с этим, действительно, все ОК.

Задача медиа - задавать вопросы, за себя и за "ленивого" потребителя, и находить на них ответы. Снимать ретушь с сигнала, показывать природу смыслов.

Богданам медиа действительно не нужны для коммуникации. Только как устаревший канал. Как и их предшественникам (те тоже отстроили шикарную систему коммуникации и спохватились, надувая губы, только сейчас).

А вот то, что большинство медиа начали играть по правилам пиара, считать донесение "чистых смыслов" спикеров и борьбу за каналы пиар коммуникации чуть ли не эталонами журналистики, "сверять часы" по заданным трендам, а потом возмущаться, что их вдруг "отстегивают" от каналов - это уже проблема самих медиа. Ну, как пенять на зеркало, что рожа крива...