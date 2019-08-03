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03 августа 2019, суббота, 09:40 58
Политика 2019-08-03T09:42:46+03:00
Українські Новини
Украина ведет переговоря с Западом о налоговой амнистии, - Данилюк

Украина ведет переговоря с Западом о налоговой амнистии, - Данилюк

Александр Данилюк. Фото: 24 канал
Александр Данилюк. Фото: 24 канал

Украина ведет переговоры с западными партнерами по вопросу проведения налоговой амнистии.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире Радио НВ.

"Да, мы переговоры ведем по этому поводу. Вопрос всегда условий, то есть какая ставка… <...> Первое, она [амнистия капитала, — Ред.] должна дать результат, потому что если посмотреть на примеры других стран, в частности Италии, недавно была амнистия в Молдове проведена, то они не слишком успешны. <...> Очень часто одна из причин — это слабость самой налоговой", — сказал он.

Таким образом, подчеркнул Данилюк, ключевым условием проведения налоговой амнистии является реформирование налоговой службы.

"Вторым, конечно, является ставка, по которой происходит амнистия. <...> Это политический вопрос, на самом деле. И где эта граница, нам еще надо определить. И ключевое, третье: не должны подлежать амнистии деньги, которые заработаны коррупционным путем или каким-то криминальным путем", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, во время президентской гонки тогда еще кандидат в Президенты, артист и шоумен Владимир Зеленский заявлял, что считает необходимым введение налога на выведенный капитал и проведение налоговой амнистии.

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