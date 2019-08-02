Паралимпиец Олег Иваненко из Броваров (Киевская область) установил мировой рекорд, переплыв Ла-Манш - пролив между побережьем Франции и островом Великобритания. Для того, чтобы переплыть 62 километра, ему понадобилось 18 часов.

Об этом Иваненко сообщил на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав соответствующее видео.

"Заплыв продолжается и уже который час нас сопровождает в качестве группы поддержки этот большой сухогруз. Отсюда не видно флаг, но думаем, что украинский, а если нет, то капитан - точно украинец", - написал Иваненко в комментарии к видео.

Позже он рассказал, что за 18 часов непрерывного заплыва преодолел 62 километра, что почти в два раза больше, чем предполагалось, если бы заплыв осуществлялся по прямому курсу.

Однако планы пришлось подкоректировать из-за сильного течения и ветра, от чего пришлось идти галсами и протяженность заплыва значительно увеличилась.

Паралимпиец отметил, что к ночи температура воздуха упала почти до 12, поднялся сильный ветер и пошли волны.

"Однако даже при такой протяженности нашего пути, настойчивости и стремлению к победе к французскому берегу мы не доплыли всего 8 километров. Начался отток и мы попали в сильное течение, которое даже суперподготовленный паралимпиец преодолеть не сможет. Поэтому было принято очень непростое для меня решение возвращаться в английский порт", - рассказал Иваненко.

Как сообщали Українські Новини, украинские паралимпийцы побили рекорд по количеству медалей на чемпионатах Европы по плаванью. Ранее паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала титул чемпиона мира.

Кроме того, спортсменка из Британии погибла, переплывая Ла-Манш.