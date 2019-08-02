Паралимпиец Олег Иваненко из Броваров (Киевская область) установил мировой рекорд, переплыв Ла-Манш - пролив между побережьем Франции и островом Великобритания. Для того, чтобы переплыть 62 километра, ему понадобилось 18 часов.\r\nОб этом Иваненко сообщил на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав соответствующее видео.\r\n\r\n"Заплыв продолжается и уже который час нас сопровождает в качестве группы поддержки этот большой сухогруз. Отсюда не видно флаг, но думаем, что украинский, а если нет, то капитан - точно украинец", - написал Иваненко в комментарии к видео.\r\nПозже он рассказал, что за 18 часов непрерывного заплыва преодолел 62 километра, что почти в два раза больше, чем предполагалось, если бы заплыв осуществлялся по прямому курсу.\r\nОднако планы пришлось подкоректировать из-за сильного течения и ветра, от чего пришлось идти галсами и протяженность заплыва значительно увеличилась.\r\nПаралимпиец отметил, что к ночи температура воздуха упала почти до 12, поднялся сильный ветер и пошли волны.\r\n"Однако даже при такой протяженности нашего пути, настойчивости и стремлению к победе к французскому берегу мы не доплыли всего 8 километров. Начался отток и мы попали в сильное течение, которое даже суперподготовленный паралимпиец преодолеть не сможет. Поэтому было принято очень непростое для меня решение возвращаться в английский порт", - рассказал Иваненко.\r\nКак сообщали Українські Новини, украинские паралимпийцы побили рекорд по количеству медалей на чемпионатах Европы по плаванью. Ранее паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала титул чемпиона мира.\r\nКроме того, спортсменка из Британии погибла, переплывая Ла-Манш.