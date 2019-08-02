Фірма, вишиванки якої мала закупити Укрзалізниця, не укладала договорів на поставку

Компанія "ТК-Домашній текстиль" не укладала договорів з "Скорвеус" на поставку вишиванок для "Укрзалізниці".

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"1 серпня низка ЗМІ опублікувала інформацію про підписання Філією "Центр Сервісного Забезпечення" ПАТ "Укрзалізниця" двох контрактів на закупівлю 200 вишиванок і 200 лляних рушныкив. У повідомленнях, зокрема за першим з тендерів, стверджувалося, що постачальником вишиванок, нібито, виступила компанія "ТК-Домашній текстиль" (один з підрозділів групи компаній "ТК-Груп" — прим.). Це не відповідає дійсності", - йдеться в ньому.

Зазначається, що "ТК-Домашній текстиль" не постачав для ТОВ "Скорвеус" вишиванки за тендером, оскільки не є виробником сорочок жіночих лляних з вишивкою. Відповідно не укладалися за цим тендером і договори, з згаданим ТОВ.

"Що стосується тендеру на закупівлю 200 рушників лляних з вишивкою ручної роботи в подарунковому футлярі, то 24 червня 2019 р. компанія ТОВ "ТК-Домашній текстиль" виграла закупівлю (UA-2019-06-06-003254-b) на суму 710 988,00 грн. З замовником — Філією "Центр Сервісного Забезпечення" ПАТ "Укрзалізниця" — був підписаний контракт, але продукція досі не поставлено", - йдеться в заяві компанії.

Зазначається, що згідно з угодою, вартість однієї одиниці предмету закупівлі становить 3 554,94 грн і повністю відповідає рівню ринкової хендмейд продукції цієї категорії товарів.

Як повідомляли Українські Новини, філія "Центр сервісного забезпечення" Укрзалізниці за результатами тендера підписав два контракти на закупівлю 200 вишиванок і 200 лляних рушників на 1,53 мільйона гривень.