Кэти Перри оштрафовали на 2,78 миллиона долларов за плагиат

За кражу песни Кэти Перри должна выплатить 2,78 миллиона долларов. Об этом сообщает USA Today.

После недели судебных разбирательств популярную песню Кэти Перри признали плагиатом. Вчера, 1 августа, присяжные решили, что певица должна выплатить рэп-исполнителю Flame почти три миллиона долларов за кражу элементов песни 2009 года "Joyful Noise" для хита Перри 2013 года "Dark Horse".



Когда перешли к вопросу штрафа, обе стороны придумали совершенно разные цифры. Адвокаты Грея и двух его соавторов заявили присяжным, что они должны получить почти 20 миллионов долларов. Адвокаты защиты были согласны на 360 000 долларов.



Адвокаты Перри заявили, что требования истцов основаны на смехотворных цифрах. "Они не ищут справедливости", - заявил присяжным адвокат обвиняемой Аарон М. Уэйс. "Они стремятся получить как можно больше денег".



Истцы утверждали, что лейбл певицы Capitol Records получил более 31 миллиона долларов за сингл "Dark Horse" и альбом, в который он вошел. А сама певица за эту песню была номинирована на "Грэмми". Однако представители лейбла отметили, что большая часть этой суммы лишь покрыла производственные расходы.



Суд присяжных обязал Кэтти Перри выплатить Грею 550 тысяч долларов, и еще 2,78 миллиона должен заплатит лейбл.

Как сообщали Українські Новини, актер Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри.





