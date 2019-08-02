Кеті Перрі оштрафували на 2,78 мільйона доларів за плагіат

За крадіжку пісні Кеті Перрі повинна виплатити 2,78 мільйона доларів. Про це повідомляє USA Today.

Після тижня судових розглядів популярну пісню Кеті Перрі визнали плагіатом. Вчора, 1 серпня, присяжні вирішили, що співачка повинна виплатити реп-виконавцю Flame майже три мільйони доларів за крадіжку елементів пісні 2009 року "Joyful Noise" для хіта Перрі 2013 року "Dark Horse".



Коли перейшли до питання штрафу, обидві сторони придумали абсолютно різні цифри. Адвокати Грея і двох його співавторів заявили присяжним, що вони повинні отримати майже 20 мільйонів доларів. Адвокати захисту були згодні на 360 000 доларів.



Адвокати Перрі заявили, що вимоги позивачів засновані на сміхотворних цифрах. "Вони не шукають справедливості", - заявив присяжним адвокат обвинуваченої Аарон М. Уейс. "Вони прагнуть отримати як можна більше грошей".



Позивачі стверджували, що лейбл співачки Capitol Records отримав більше 31 мільйона доларів за сингл "Dark Horse" і альбом, в який він увійшов. А сама співачка за цю пісню була номінована на "Греммі". Однак представники лейблу відзначили, що більша частина цієї суми лише покрила виробничі витрати.



Суд присяжних зобов'язав Кетті Перрі виплатити Грею 550 тисяч доларів, і ще 2,78 мільйона повинен заплатить лейбл.

Як повідомляли Українські Новини, актор Орландо Блум зробив пропозицію Кеті Перрі.