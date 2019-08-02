Протестующим ферросплавщикам следует спросить у Коломойского, почему он выводил миллиарды в оффшоры, а не инвестировал в модернизацию, - Марунич

Игорь Коломойский вывел в оффшоры миллиарды долларов, вместо того чтобы инвестировать их в модернизацию ферросплавных заводов, работники которых требуют сейчас установить для них льготные тарифы на электроэнергию. Об этом написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в блоге интернет-издания "Корреспондент".

"Хотелось бы спросить у пикетчиков, а в курсе ли они, сколько денег вывел из принадлежащих ему ферросплавных заводов тот же Игорь Коломойский? По оценкам экспертов, бизнесмен потратил на покупку ферросплавных активов в Украине около 100 млн грн. При том что общая стоимость полученных "Приватом" активов превышала тогда $1 млрд Активы Никопольского и Запорожского заводов традиционно были выведены на оффшоры. В целом, с 2010 по 2017 гг. от продажи базовых ферросплавов за рубеж на офшорных счетах Коломойского осело около $2,75 млрд От поставок марганцевой руды за рубеж - около $125 млн… С 2010 по 2017 гг. только от продажи руды с зарубежных активов "Привата" своим же ферросплавным предприятиям на офшорных счетах Коломойского осело более $1,1 млрд", - написал Марунич.

По оценкам эксперта, общая сумма, ущерба, нанесенного Коломойским государству только за счет махинаций в ферросплавном бизнесе, оценивается в $6 млрд. Он также посоветовал протестующим работникам ферросплавных заводов поинтересоваться, почему их владелец не инвестировал в модернизацию предприятий, чтобы снизить их уровень энергопотребления и повысить рентабельность, а выводил деньги в оффшоры.

"Возникает резонный вопрос: а что было, если бы собственник вместо выведения денег в оффшоры инвестировал бы средства в модернизацию основных фондов и снижение энергопотребления? Ведь низкие тарифы на электроэнергию на фоне удорожания энергоресурсов и износа оборудования генерирующих компаний не могли существовать вечно? Именно эти вопросы целесообразно было бы задать пикетчикам менеджменту и собственникам предприятий, на которых они работают", - считает Марунич.

Напомним, с 31 июля представители ферросплавных и химических заводов Игоря Коломойского (Никопольского ферросплавного завода, Днепроспецстали, Покровского ГОК, Запорожского ферросплавного завода) проводят акцию протеста перед НКРЭКУ и НЭК “Укрэнерго” в Киеве, требуя льготных тарифов на электроэнергию для своих предприятий. В результате оказанного давления, 1 августа Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство Никопольского завода ферросплавов и остановил действие постановлений НКРЭКУ относительно тарифов на июль "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчеризацию для АО "Никопольский завод ферросплавов", АО "Запорожский завод ферросплавов", АО "Покровский ГОК", АО "Марганецкий ГОК" и АО "Днепроазот". На 21 августа запланировано рассмотрение иска НЗФ о приостановке соответствующих постановлений НКРЭКУ о тарифах "Укрэнерго" на август.