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02 августа 2019, пятница, 12:24 46
Экономика 2019-08-02T12:24:01+03:00
Українські Новини
"Фармак" считает необходимым введение поэтапной маркировки лекарств

"Фармак" считает необходимым введение поэтапной маркировки лекарств

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) считает необходимым введение поэтапной маркировки лекарств.

Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"Кабмин принял постановление «О введении пилотного проекта по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и проведению мониторинга обращения лекарственных средств». И уже с 1 сентября в аптеках будут продаваться лекарства с нанесенным на упаковку специальным 2D штрих-кодом. С помощью специального мобильного приложения можно будет просканировать препарат и выяснить не является ли он поддельным, просроченным или завезенный в Украину с нарушением законодательства. Впрочем, самого приложения еще нет - его обещают «загрузить» до конца года", - написал он.

Костюк отметил, что как крупнейший отечественный производитель лекарств, «Фармак» поддерживает данную инициативу, которая уже внедрена в ЕС.

"Что лично меня вызывает беспокойство:  Процесс ввода 2D-маркировки и разработки мобильного приложения должен быть синхронизированным. То есть, если постановление вводится с 1 сентября, то и специальная программа должна быть готова к этой же дате.  Маркировку лекарств производителями нужно сделай постепенной - следует определить, какие лекарства в первую очередь маркируются, какие потом", - написал он.

 По словам Костюка, переоснащение упаковочных линий связано с большими затратами и это серьезные инвестиции в инфраструктуру производителя и всей дистрибуции.

"Мы должны следовать европейским практикам, тогда процесс перехода будет как для потребителей, так и для производителей - оптимальным", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.
Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.
На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.
14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.
С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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