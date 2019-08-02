"Фармак" считает необходимым введение поэтапной маркировки лекарств

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) считает необходимым введение поэтапной маркировки лекарств.

Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"Кабмин принял постановление «О введении пилотного проекта по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и проведению мониторинга обращения лекарственных средств». И уже с 1 сентября в аптеках будут продаваться лекарства с нанесенным на упаковку специальным 2D штрих-кодом. С помощью специального мобильного приложения можно будет просканировать препарат и выяснить не является ли он поддельным, просроченным или завезенный в Украину с нарушением законодательства. Впрочем, самого приложения еще нет - его обещают «загрузить» до конца года", - написал он.

Костюк отметил, что как крупнейший отечественный производитель лекарств, «Фармак» поддерживает данную инициативу, которая уже внедрена в ЕС.

"Что лично меня вызывает беспокойство: Процесс ввода 2D-маркировки и разработки мобильного приложения должен быть синхронизированным. То есть, если постановление вводится с 1 сентября, то и специальная программа должна быть готова к этой же дате. Маркировку лекарств производителями нужно сделай постепенной - следует определить, какие лекарства в первую очередь маркируются, какие потом", - написал он.

По словам Костюка, переоснащение упаковочных линий связано с большими затратами и это серьезные инвестиции в инфраструктуру производителя и всей дистрибуции.

"Мы должны следовать европейским практикам, тогда процесс перехода будет как для потребителей, так и для производителей - оптимальным", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.