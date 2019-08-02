подписаться на рассылку
25.1 25.55
27.6 28.25
˟
02 августа 2019, пятница, 11:11 1182
Азия 2019-08-02T11:14:27+03:00
Українські Новини
В Индии врачи нашли во рту у 7-летнего мальчика 526 зубов

В Индии врачи нашли во рту у 7-летнего мальчика 526 зубов

Рентген рта 7-летнего мальчика. Скриншот: YouTube/CNN
Рентген рта 7-летнего мальчика. Скриншот: YouTube/CNN

В Индии у 7-летнего мальчика врачи обнаружили 526 зубов во рту. Об этом сообщает CNN.

Мальчик был госпитализирован в прошлом месяце в южном городе Ченнаи из-за отека и боли около его коренных зубов в нижней челюсти. Когда врачи отсканировали и сделали рентген его рта, они обнаружили в нижней челюсти мешок, заполненный "ненормальными зубами".

После обнаружения мешка два хирурга вытащили его изо рта мальчика. Затем потребовалось четыре-пять часов, чтобы опорожнить мешок, там врачи обнаружили сотни зубов.

"Всего было 526 зубов в диапазоне от 0,1 миллиметра (0,004 дюйма) до 15 миллиметров (0,6 дюйма). Даже у самого маленького куска была коронка, корень и эмалевое покрытие, что указывало на зуб", - сказал врач.



Мальчика выписали через три дня после операци, как ожидается, он полностью выздоровеет.

Врач сказал, что мальчик страдает очень редким заболеванием, которое называется составная одонтома. Причина возникновения болезни неизвестна, это может быть генетическое заболевание или факторы окружающей среды, такие как радиация.

Родители мальчика сказали врачам, что они заметили опухание челюсти, когда ему было всего 3 года, но они ничего не могли с этим поделать, потому что мальчик не позволял врачам осматривать его.

Открытие показало, что важно как можно раньше обратиться за помощью. По словам доктора, осведомленность о здоровье зубов и полости рта улучшается, хотя доступ в сельские районы Индии остается проблематичным.

Больше новостей о: Индия 526 зубов

Архив
Новости
Пограничники увольняются из-за задолженности по зарплате, - глава Госпогранслужбы 12:02
Закрытие станций метро. Скриншот видео Информатор.
Три станции метро в Киеве открыли после пожара 12:01 Дополнено
За пол года молочные продукты подорожали на 4,5% 11:55
Киев опередил только Лестер и Минск в рейтинге лучших городов для студентов 11:23
В Индии врачи нашли во рту у 7-летнего мальчика 526 зубов 11:11
больше новостей
Зарплата в $400 устраивает не всех украинцев: на какой заработок расчитывают соискатели 08:47
Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 06:20 Инфографика
Лунный календарь: астрологи предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы 06:10 Инфографика
В киевском метро вслед за жетонами исчезнут "зеленые карты" 08:30
Осень начнется с заморозков летом: народные синоптики и климатологи дали прогноз на август 06:00
больше новостей
Труба узурпирует власть, - Попович 13:20
ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов 09:55
Порошенко с семьей улетел в Дубай, - СМИ 08:22
В Молдове появилась первая политическая партия коллективного действия "Гражданский конгресс" 14:43
Участники АТО-переселенцы за законодательное урегулирование вопросов местного самоуправления на оккупированных территориях 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok