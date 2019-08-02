В Индии врачи нашли во рту у 7-летнего мальчика 526 зубов

В Индии у 7-летнего мальчика врачи обнаружили 526 зубов во рту. Об этом сообщает CNN.

Мальчик был госпитализирован в прошлом месяце в южном городе Ченнаи из-за отека и боли около его коренных зубов в нижней челюсти. Когда врачи отсканировали и сделали рентген его рта, они обнаружили в нижней челюсти мешок, заполненный "ненормальными зубами".



После обнаружения мешка два хирурга вытащили его изо рта мальчика. Затем потребовалось четыре-пять часов, чтобы опорожнить мешок, там врачи обнаружили сотни зубов.



"Всего было 526 зубов в диапазоне от 0,1 миллиметра (0,004 дюйма) до 15 миллиметров (0,6 дюйма). Даже у самого маленького куска была коронка, корень и эмалевое покрытие, что указывало на зуб", - сказал врач.







Мальчика выписали через три дня после операци, как ожидается, он полностью выздоровеет.

Врач сказал, что мальчик страдает очень редким заболеванием, которое называется составная одонтома. Причина возникновения болезни неизвестна, это может быть генетическое заболевание или факторы окружающей среды, такие как радиация.



Родители мальчика сказали врачам, что они заметили опухание челюсти, когда ему было всего 3 года, но они ничего не могли с этим поделать, потому что мальчик не позволял врачам осматривать его.



Открытие показало, что важно как можно раньше обратиться за помощью. По словам доктора, осведомленность о здоровье зубов и полости рта улучшается, хотя доступ в сельские районы Индии остается проблематичным.