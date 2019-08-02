ГФС предупредила налогоплательщиков о рассылке вирусов от их имени

Государственная фискальная служба сообщает об отправке от их имени почтовых спам-писем, зараженных вирусом.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.\r\n"В течение последних дней зафиксирован рост количества обращений налогоплательщиков по получению электронных писем от имени Государственной фискальной службы Украины о наличии налогового долга, совершение административного нарушения, нарушения налогового законодательства и тому подобное. Такие письма содержат вложения, открытие которых приводит к загрузке вирусного файла", - говорится в нем.\r\nВ ведомстве рекомендуют внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять ее достоверность.\r\nОтмечается, что для переписки и обмена информацией с органами государственной власти, юридическими или физическими лицами, организациями иностранных государств и другими предприятиями Государственная фискальная служба использует исключительно электронные почтовые ящики, зарегистрированные на почтовом сервере в домене sfs.gov.ua.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Нацбанке рассказали, где наиболее часто проводились мошеннические операции с картами.\r\nТакже Госспецсвязи заявляли, что мошенники рассылают вирус с использованием электронной почты госограна.