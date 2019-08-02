подписаться на рассылку
25.1 25.55
27.6 28.25
˟
02 августа 2019, пятница, 09:24 136
Общество 2019-08-02T09:29:09+03:00
Українські Новини
ГФС предупредила налогоплательщиков о рассылке вирусов от их имени

ГФС предупредила налогоплательщиков о рассылке вирусов от их имени

Государственная фискальная служба сообщает об отправке от их имени почтовых спам-писем, зараженных вирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

"В течение последних дней зафиксирован рост количества обращений налогоплательщиков по получению электронных писем от имени Государственной фискальной службы Украины о наличии налогового долга, совершение административного нарушения, нарушения налогового законодательства и тому подобное. Такие письма содержат вложения, открытие которых приводит к загрузке вирусного файла", - говорится в нем.

В ведомстве рекомендуют внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять ее достоверность.

Отмечается, что для переписки и обмена информацией с органами государственной власти, юридическими или физическими лицами, организациями иностранных государств и другими предприятиями Государственная фискальная служба использует исключительно электронные почтовые ящики, зарегистрированные на почтовом сервере в домене sfs.gov.ua.

Как сообщали Українські Новини, в Нацбанке рассказали, где наиболее часто проводились мошеннические операции с картами.

Также Госспецсвязи заявляли, что мошенники рассылают вирус с использованием электронной почты госограна.

Больше новостей о: Вирусы Спам налогоплательщики ГФС Спам-рассылка

Архив
Новости
Зеленский не будет снимать запрет на российские соцсети 09:48
ГФС предупредила налогоплательщиков о рассылке вирусов от их имени 09:24
Госбюджет сведен с дефицитом 8,5 млрд в июне из-за падения доходной части 09:22
Трамп согласовал второй пакет санкций в отношении РФ, - СМИ 09:15
Серебристые облака. Скриншот видео .youtube.com/Фотоны света Time-Lapse
В августе в ночном небе можно наблюдать уникальные серебристые облака: где и когда 09:06
больше новостей
Зарплата в $400 устраивает не всех украинцев: на какой заработок расчитывают соискатели 08:47
Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 06:20 Инфографика
Лунный календарь: астрологи предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы 06:10 Инфографика
В киевском метро вслед за жетонами исчезнут "зеленые карты" 08:30
Осень начнется с заморозков летом: народные синоптики и климатологи дали прогноз на август 06:00
больше новостей
Труба узурпирует власть, - Попович 13:20
ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов 09:55
Порошенко с семьей улетел в Дубай, - СМИ 08:22
В Молдове появилась первая политическая партия коллективного действия "Гражданский конгресс" 14:43
Участники АТО-переселенцы за законодательное урегулирование вопросов местного самоуправления на оккупированных территориях 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok