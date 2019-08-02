ГФС предупредила налогоплательщиков о рассылке вирусов от их имени

Государственная фискальная служба сообщает об отправке от их имени почтовых спам-писем, зараженных вирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

"В течение последних дней зафиксирован рост количества обращений налогоплательщиков по получению электронных писем от имени Государственной фискальной службы Украины о наличии налогового долга, совершение административного нарушения, нарушения налогового законодательства и тому подобное. Такие письма содержат вложения, открытие которых приводит к загрузке вирусного файла", - говорится в нем.

В ведомстве рекомендуют внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять ее достоверность.

Отмечается, что для переписки и обмена информацией с органами государственной власти, юридическими или физическими лицами, организациями иностранных государств и другими предприятиями Государственная фискальная служба использует исключительно электронные почтовые ящики, зарегистрированные на почтовом сервере в домене sfs.gov.ua.

Как сообщали Українські Новини, в Нацбанке рассказали, где наиболее часто проводились мошеннические операции с картами.

Также Госспецсвязи заявляли, что мошенники рассылают вирус с использованием электронной почты госограна.