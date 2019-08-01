Кандидат на должность губернатора Одесщины хотела отобрать землю у "катакомбной" церкви, - СМИ

Депутатка Одесского городского совета Ольга Квасницкая в течение 2016-2018 годов предпринимала неоднократные попытки по захвату земельного участка кафедрального Собора Святого праведного Иоанна Кронштадского Русской истинно-православной церкви. Об этом пишет Апостроф.

Об этом свидетельствует официальное письмо церковной общины на имя главы фракции "Самопомощь" в Верховной Раде Олега Березюка, в котором рассказывается о незаконных попытках произвести геодезические работы на территории храма фирмой ООО "Бюро проектирования, геодезии и оценки", аффилированной с мужем Квасницкой Дмитрием Гречиным.

Позже в СМИ Ольга Квасницкая объяснила стычку со служителями храма в июне 2018 года якобы своими благовидными намерениями, а именно разработкой проекта землеотвода участка храма под сквер в интересах местных жителей.

Такая подача ситуации со стороны депутатки Квасницкой является самой настоящей манипуляцией. Дело в том, что любые геодезические работы могут происходить только с разрешения депутатов Одесского городского совета.

Вопрос о разработке землеустроительной документации на сессию горсовета не выносился, то есть действия депутата от "Самопомощи" и ее мужа являются самовольными и незаконными.

"Они не пускают нас и не дают сделать геодезию. Обращаю внимание, что мы делаем отвод городской земли для жителей, не для каких-то третьих, а для города - границы официального сквера", - прокомментировала Ольга Квасницкая.

В связи с этим обвинения Ольги Квасницкой в адрес Русской истинно-православной церкви о том, что последняя якобы хочет отдать часть участка под застройку, не имеют под собой никаких оснований.

А вот незаконная инициатива Ольги Квасницкой как раз говорит о противоположном - об отстаивании интересов частных застройщиков. Одним из таких может быть скандально известный застройщик Сергей Дябло, который активно застраивает прилегающие территории на протяжении последних 20 лет и является соседом Ольги Квасницкой.

Ольге Квасницкой ничего не мешало официально внести проект решения на сессию Одесского горсовета о предоставлении согласия на разработку землеустроительной документации территории храма с целью создания сквера. Внесение таких проектов решений и есть одна из функций местного депутата, о коей в данном случае Ольга Квасницкая "забыла".

Более того, любые геодезические работы и разработка земельной документации весьма дорогостоящий процесс. В комментариях одесским журналистам депутат "Самопомощи" обошла стороной данный вопрос и не объяснила, кто выступает ее "спонсором".

Также СМИ сообщали о том, что фирма мужа Квасницкой была фигурантом уголовного производства по факту махинаций с бюджетными средствами, которые выделялись районным отделам образования и школам на разработку землеустроительной документации.

Отвечая на вопросы журналистов, Квасницкая заявила, что не интересуется делами своего мужа и не знает, на каком основании правоохранители проводили у него обыск.

Напомним, что ныне депутатка от "Самопомощи" Ольга Квасницкая участвует в отборе на главу Одесской областной государственной администрации.

Вместе с ней на должность главы области претендуют: Максим Болдин, Андрей Андрейчиков, Максим Куцый и Татьяна Петракевич.